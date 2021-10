Stahlmann: “Wollust“ ist draußen – die letzte Single vor der Veröffentlichung des lang ersehnten Albums „Quarz“

Endlich ist es so weit! Seit Monaten angekündigt, von den Fans sehnlichst erwartet und mit den Vorabsingles/Videos Sünder, Gottmaschine und Krähen Der Nacht bereits jetzt in aller Munde: Am 10.12.2021 veröffentlicht die Göttinger NDH-/Deutschrock-Formation Stahlmann ihr neuestes Studioalbum Quarz. Es ist, wie angekündigt, das bis dato abwechslungsreichste und ausgereifteste Werk der Band. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Mario Sobotka (Gitarre) und Dimitrios ‚Tacki‘ Gatsios (Schlagzeug) hat Frontmann Martin ‚Mart‘ Soer (Gesang, Programmings) zehn druckvolle und vielschichtige Songs eingespielt, die gekonnt den typischen Stahlmann-Style in den Fokus rücken. Mart: „Wir haben diesmal bewusst ‚back to the roots‘ gearbeitet, um die old-school-NDH-Direktiven unserer ersten drei Alben wieder neu aufleben zu lassen. Aber natürlich wurden diese Einflüsse dann mit aktuellen, zeitgemäßen Ideen verknüpft. Das Resultat ist ein wirklich rundes Ding, eingängig aber trotzdem mit all den Ecken und Kanten, für die Stahlmann bekannt sind.“

Martin Soer spricht von Songs wie Gegen Den Strom, Tobsucht oder der aktuellen Club-Fokus-Single Wollust, aber auch vom Dance-mäßigen Herz Und Tränen, vom oben bereits erwähnten Vorab-Track Gottmaschine oder dem stampfend-brachialen Willst Du. Hinzu kommt das groovende Sonnenreich mit einer gekonnten Mischung aus NDH-Einflüssen und Deutschrock, sowie die mit symphonischen Streichern ausstaffierte Ballade Der Sturm und ihre ausgesprochen sinnliche Liebesgeschichte.

Apropos: Auch auf Quarz gibt es wie immer viele neue wortgewaltige Texte, deren hintergründigen Sinn Martin Soer bewusst doppeldeutig formuliert hat. Er sagt: „So vielfältig unsere Themen sind – von der allseits beliebten Sex- und Erotik-Thematik in Der Sturm oder Willst Du, über die kritische Auseinandersetzung mit der Verherrlichung vermeintlicher Gottheiten in Sonnenreich, bis zur Aufforderung in Krähen Der Nacht, sich immer wieder an neue Herausforderungen heranzuwagen, ohne dabei seine eigenen Roots zu vergessen –, im Vordergrund steht grundsätzlich ein ironisches Augenzwinkern, verbunden mit dem Wunsch an unsere Fans, sich von vermeintlich schweren Inhalten nicht den Kopf platzen zu lassen.“

Die Audio-Video zur brandneuen Single Wollust kann hier geschaut werden:

Last but not least: Produziert wurde Quarz von Martin Soer, mischen und mastern lassen haben Stahlmann die Scheibe vom renommierten Tonmeister Frank Gryner (Rob Zombie, Andrew W.K., A Perfect Circle) in seinem God Complex Production Studio im kanadischen Ontario. Eine lohnende Entscheidung, denn Gryner hat die Produktion nachhaltig veredelt und ihr den gewünschten knallig-druckvollen Sound verpasst.

Stahlmann sind:

Martin ”Mart” Soer – Vocals & Programmings

Mario Sobotka – Guitars

Dimitrios “Tacki“ Gatsios – Drums

