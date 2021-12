Stahlmann – Quartz

Artist: Stahlmann

Herkunft: Göttingen, Deutschland

Album: Quartz

Spiellänge: 33:16 Minuten

Genre: Neue Deutsche Härte / Deutschrock

Release: 10.12.2021

Label: AFM Records / Soulfood

Links: https://www.stahlmann-band.de

Bandmitglieder:

Gesang, Programmierung – Martin ”Mart” Soer

Gitarre – Mario Sobotka

Bass – Eugene „Gene“ Getman

Schlagzeug – Dimitrios “Tacki“ Gatsios

Tracklist:

Wollust Sünder Krähen Der Nacht Gottmaschine Sonnenreich Gegen Den Strom Herz und Tränen Der Sturm Tobsucht Willst Du

Das siebte Album Quarz der deutschen NDH-Band Stahlmann wurde wieder von Martin ”Mart” Soer selbst produziert und diesmal mit unverändertem Personal in seinem SDK Studio aufgenommen. Gemischt und gemastert wurde es dann allerdings vom renommierten Toningenieur Frank Gryner in seinem Produktionsstudio God Complex in Ontario, Kanada. Hier gingen auch schon Rob Zombie und viele andere ein und aus. Soers Mitstreiter sind wieder Mario und Tacki (seit 2018) sowie Eugen seit dem letzten Album 2019.

Das neue Album, so viel sei vorab gesagt, ist ein Schritt rückwärts. Der Stil und die Härte gehen ganz klar wieder zurück zu den Anfangszeiten der Band. Das zeigten auch schon die vorab veröffentlichten Singles. Allen voran natürlich Wollust, das einen in ein NDH-Konzert von 2012 oder 2013 zurückversetzt. Auch in den Texten, deren tiefere Bedeutung Martin Soer bewusst in Doppeldeutigkeiten verwoben hat, bleibt sich die Band treu. Natürlich sind wieder Texte über Sex und Erotik in Der Sturm und Willst Du dabei. Aber auch die kritische Auseinandersetzung mit der Verherrlichung vermeintlicher Gottheiten in Sonnenreich ist dabei und trägt zur Vielfalt bei.

Sicher, innovativ Neues findet sich nicht auf dem neuen Album. Wozu auch? Gekauft wird, was gefällt. Und das neue Album ist stimmig und gerade für Altfans wie mich genau richtig. 33 Minuten Abrocken, ohne sich über schwere Themen den Kopf zu zerbrechen. Rockige Gitarren, treibende Bässe und unaufdringliche, aber unterstützende Elektronik sorgen für gute Unterhaltung. Ähnlichkeit zu bestehender Musik wird billigend in Kauf genommen.

Herauskommen wird das neue Album neben den üblichen digitalen Kanälen (Download und Stream) natürlich auch als CD im Digipack. Daneben wird es ein auf 500 Stück limitiertes Boxset geben. Die 200x140x30 mm große Box beinhaltet neben dem CD-Digipak eine exklusive Halskette mit „Quarz“-Stahl-Kreuz und 2 Halsketten-Alternativen.

Weiterhin ein Quarz-Cover-Sticker (A6 quadratisch), eine Autogrammkarte sowie ein Echtheitszertifikat.

Eine Veröffentlichung in Vinyl scheint nicht vorgesehen zu sein.