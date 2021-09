Plage Noir am 29./30.10.2021 am Weißenhäuser Strand (Vorbericht)

Event: Plage Noire 2021

Bands: Fields Of Nephilim, Schandmaul, Diary Of Dreams, Assemblage 23, Das Ich, Whispering Sons, Future Lied To Us, Adam Is A Girl, Any Second, Front 242, Láme Immortelle, Joachim Witt, Letzte Instanz, [:SITD:], Spetsnaz, Stahlmann, Aesthetic, Perfection, Melotron, Vogelfrey, Sono, Massive Ego, Vanguard, Seelennacht, Steril, Nightnight

Ort: 23758 Weissenhäuser Strand, Schleswig-Holstein

Datum: 29. und 30.10.2021

Kosten: 132,25 € Kombiticket ohne Übernachtung. Tagestickets und Übernachtungspakete nach Verfügung und Kategorie verfügbar

Tickets unter: https://www.plagenoire.de/public/tickets_2021/ aber auch Eventim u.v.m.

Genre: Gemischt

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, Hamburg

Link: https://www.plagenoire.de/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wird wieder Heimat für jede Menge düstere Seelen beim Plage Noire 2021! Musste aufgrund der Auswirkungen rund um das Coronavirus die Ausgabe 2020 leider abgesagt werden, kann die diesjährige Ausgabe mit einiger Verspätung stattfinden! Bei dem zweitägigen Indoor-Festival wird dich nicht nur die Legende vom schwarzen Strand in seinen Bann ziehen, auch eine ganz besondere Welt mit Musik von über 25 Bands auf drei Bühnen wird sich dir öffnen. Dazu gibt es viele weitere Facetten der schwarzen Szene wie Mode und Styling, und an beiden Festivaltagen gibt es eindrucksvolle Fashion-Walks von Prêt-à-porter bis Haute-Gothic-Couture. Welche Auflagen das Festival erfüllen muss, wird ständig mit den Behörden abgeklärt. Hier wird es laufend Informationen per Newsletter geben, sobald sie fix sind.

Als Top-Acts für das Plage Noire 2021 sind Assemblage 23, Fields Of The Nephilim, Schandmaul, Joachim Witt, Front 242, Aesthetic Perfection, Letzte Instanz, Future Lied To Us, Massive Ego und viele mehr bekannt. Veranstalter FKP Scorpio wird aber schon bald die Line-Ups für Freitag und Samstag komplettieren sowie eine Running Order veröffentlichen.

Daneben stehen auch schon Namen für Lesungen fest. Markus Heitz, mehrfach mit dem Deutschen Fantasy-Preis ausgezeichnet sowie Christian von Aster haben ihr Kommen zugesagt.

Zwei-Tages-Tickets für das Plage Noire am 29. & 30. Oktober 2021 sind zum Beispiel bei Eventim für 132,25 Euro erhältlich. Tagestickets für Freitag kosten 68,25 Euro sowie Samstag 78,25 Euro. Aber auch Pakete mit Übernachtungen oder ein VIP-Paket sind noch in fast allen Kategorien beim Veranstalter unter www.plagenoire.de erhältlich.