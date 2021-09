Kauan: veröffentlichen ein wunderschönes Livealbum: das Post-Rock-Highlight für den Herbst

Eine ukrainische Band siedelt nach Estland um und singt von nun an auf Finnisch. Man kann es sich auch einfacher machen, doch Kauan sind Ausnahmekünstler. Kauan wurden 2005 von Anton Belov und Alexander Borovykh in Tscheljabinsk gegründet, fast 2.000 Kilometer östlich von Moskau im russischen Kernland. Als junger, leidenschaftlicher Musikliebhaber in einer Stadt ohne Musikszene begann Belov früh, Musik zu schreiben, und ließ sich vom Ural und den endlosen Ebenen rund um die Stadt inspirieren. Als Teenager, der europäischen Metal hörte, war Belov von der lyrischen Begabung finnischer Metal-Bands angezogen. Er übernahm Finnisch für sein damals unbenanntes Projekt, nicht nur wegen seiner klanglichen Qualitäten, sondern weil die Bedeutung der Sprache, die von so wenigen gesprochen wird, die Interpretation seiner Musik durch den Hörer nicht beeinflussen würde. Seitdem haben sich Kauan als beeindruckender künstlerischer Act ohne Genrekonventionen entwickelt. 2021 kehrten sie mit einem neuen Label, Artoffact Records aus Toronto, zurück, um das bislang ehrgeizigste Album zu veröffentlichen: Ice Fleet. Das Album enthielt ein 43-minütiges Werk, das der großartigen Geschichte vom Nordufer der UdSSR in den 1930er-Jahren gewidmet ist, wo Geologen plötzlich eine Flottille gefrorener Schiffe fanden. Alle vielgebrauchten Begriffe des Genres passten hier, ohne jegliche Klischees zu bedienen: Kopfkino, Gänsehaut, Atmosphäre… Das bedrohliche Knarzen des Schiffrumpfes, die Sirenengesänge, all das kreierte eine zusätzliche realistische Ebene, feierlich und doch beklemmend, authentisch und zugleich die Fantasie beflügelnd. Nun gibt es ein ebenso außergewöhnliches Livealbum. Sorni Nai – Live ist eine faszinierende Bühnenaufführung aus Kiew, während der das wunderbare Frühwerk Sorni Nai komplett präsentiert wurde. Für das Livealbum wurde die Aufnahme neu abgemischt und gemastert und mit einem extra dafür angefertigten Artwork versehen.

Lasst euch von Kauan ein weiteres Mal in eine ganz eigene Welt entführen!

