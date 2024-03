Fuck Cancer Festival am 16.03.2024 im Juki 42, Ahrensburg

Event: Fuck Cancer Festival 2024

Bands: Godsnake, Sydra, Trail Of Blood, Epistulum, Nero Doctrine, Rise Of Kronos, Vansind, Till Burgwächter

Datum: 16.03.2024

Genres: Melodic Thrash Metal, Thrash Metal, Melodic Death Metal, Death Metal, Folk Metal

Besucher: ca. 300

Ort: Juki 42, Ahrensburg

Veranstalter: Fuck Cancer Festival e.V.

Kosten: 15 € VVK, Abendkasse 20 €

Link: www.fuckcancerfestival.de

Setlisten:

Sydra

Trail Of Blood

Epistulum

Nero Doctrine

Vansind

Godsnake

Rise Of Kronos Angel’s Bondage Insolution Rebuilt It Ain’t Enough Headless Nemesis Step 2 Loss Of Faith Killendless Pessimist Winter Wolves Sunstained Luciferian Lamb Light Snakes Dust Orion Black Lotus Cannibal Dag Of Misery Pandemonium Flux Thy Tides SpellDevastation Tongues As Spearheads Codex Of Nihil Obligated Tools Of Oblivion Daughter Of The Sea 8 Billion Insects Hope Is Just A Word Plague Wildest Pyre Of Mankind Coffin Road Of Moon And Waters See, Those Fires Burn Grib Til Våben Før ddgen Gryr Blodmosen Blót Den Farefulde Færd Den Første Fejde Frigg Håbet Er Sort Valborgsnat Urge To Kill Stone The Crow Apocalypse Poison Thorn Story Of A Ghost Blood Brother Stone Dead Pony The Sickeness Nails in My Bed Kill The Heretic Boiled Alive Hateful Fury Where The Gods Divide Allegory Of The Cave Ovovivi Serpentes The Offering (New) Gladiator River Of Souls Olympic Warmachine Divine Betrayal Olympus Has Fallen Rise Of Kronos

Das Fuck Cancer Festival wird nun bereits zum achten Mal in Ahrensburg in der Juki 42 veranstaltet und ist dem guten Zweck gewidmet. Seit 2018 gibt es einen Fuck Cancer Festival e. V., der sich um die Belange dieses Events kümmert. Da wurde auch festgelegt, dass nicht nur das Kinder-Hospitz Sternenbrücke in Hamburg unterstützt wird, sondern ein Teil an Inklusion Muss laut Sein geht. Im letzten Jahr wurde dieses Erfolgsrezept fortgeführt und so darf man auch heute auf die auftretenden Bands gespannt sein. Natürlich darf der gute Zweck nicht außer Acht gelassen werden und so ist natürlich die Spannung groß, was am Ende übrigbleibt. Durchgeführt wird das Event in der Juki 42 (Jugendkulturinitiative Ahrensburg und Umgebung e. V.) Der Eintritt ist mehr als human und geht dadurch fast gesamt an die beiden Nutznießer. Die Bands verzichten auf ihre Gage genauso wie auf die anfallenden Fahrtkosten, sodass hier schon ein ordentliches Sümmchen zusammenkommt. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei und sind gespannt, was auf uns zukommt. Natürlich freuen wir uns, Godsnake wiederzusehen, aber auch die anderen Bands versprechen interessant zu sein. Unser Magazin hat eine besondere Spende gestiftet und so geht heute eine Time For Metal Gin-Flasche, mit den Original-Unterschriften von Amorphis versehen, in die Verlosung. Auch da sind wir gespannt, was das bringt.

Unsere Akkreditierung war problemlos und so kommen wir gegen 13:00 Uhr in Ahrensburg an. Ein Parkplatz ist schnell gefunden und vor dem Juki stehen bereits viele in sympathischem Schwarz angezogene Menschen. Neben dem Kassenhäuschen gibt es noch den Imbisswagen von Lecker Luke und ein Merchzelt, in dem alle auftretenden Gruppen ihren Bereich haben. Auch das Fuck Cancer Festival hat Shirts und Patches, mit denen wir uns später eindecken werden. Ein weiterer Stand ist der von Metal gegen Depression, der in die gleiche Kerbe wie Metality schlägt. Dann gibt’s noch ’ne Tombola, wo wir allerdings keine Lose mehr bekommen, denn die sind alle ausverkauft. Unser Bändchen bekommen wir schnell und auch Nico Aue, Veranstalter des Ganzen, ist nicht weit weg. Ein wenig gesabbelt, die Verlosung besprochen und dann zieht es uns in die Location. Eine große Bühne, genügend Platz davor, einige Holzbänke in einem Halbrund vor der Bühne und dahinter liegender Gang, der die halbe Halle umspannt, erwartet uns. Es gibt eine Garderobe, einen Getränkestand mit absolut humanen Preisen und einen Schmuckstand. Wir suchen uns ein Plätzchen und um 14:00 Uhr fängt Till Burgwächter mit seinem Auftritt an. Er hat es sich in einem Sessel gemütlich gemacht, dazu hat er einen irischen Whiskey dabei und liest locker aus einigen seiner Bücher Episoden und Anekdoten vor, die oftmals witzig und passend zum Event sind. Das geht knapp 50 Minuten inklusive eines kleinen Battles mit Zuschauern und dann ist er durch. In der Zwischenzeit ist noch eine Kollegin eingetroffen, sodass wir hier zu zweit fotografieren.

Da kein großer Umbau nötig ist, kündigt sich mit Sydra die erste Band an. Musikalisch bewegen sich die Jungs aus dem Breisgau zwischen Thrash-, Groove- und Nu Metal, wobei der Thrash Anteil schon sehr hoch ist. Inhaltlich geht es dabei um die sieben Todsünden, die auf ihrem aktuellen Longplayer Call Of The Void besungen werden. Die ersten Songs können wir gut fotografieren, dann zieht es uns raus. Da erfahren wir, dass es keine Karten mehr gibt, denn bereits jetzt sind vierhundert abgesetzt worden und die Halle bekommt einfach nicht alle zusammen unter. Schnell Merch geholt, eine Wurst gegessen, lecker, aber nicht gerade günstig. Am Merchstand von Godsnake treffen wir auf Torger, der heute Geburtstag hat und hofft, dass dies nicht zu bekannt wird. Auch da wird ein wenig über Patches, Musik und die Veranstaltung hier geredet.

Inzwischen sind Sydra durch, was man an der langen Schlange beim Essensstand merkt. Wir suchen unseren Platz auf, und dann geht es mit der zweiten Band Trail Of Blood weiter. Es hat sich bereits eine kleine Verspätung eingeschlichen, aber das stört noch keinen. Trail Of Blood servieren melodischen Death Metal, der seinen Ursprung aber im Thrash hat. Das gefällt mir schon ganz gut. Auch das Halbrund ist gut gefüllt und langsam wird das Publikum warm. Überall wird gebangt und nur wenige hält es auf den Plätzen. Das Licht ist gut und so kommen einige gute Bilder zusammen. Inzwischen ist noch Dennis von TheCrow OfDeath eingetroffen und somit sind scheinbar alle Presseleute da. Ich treffe mich nochmals mit Nico, um die Verlosung der Flasche Time For Metal Drinks Gin mit den Original-Unterschriften von Amorphis zu besprechen. Die Versteigerung soll nach der dritten Band, den niederländischen Epistulum stattfinden. Doch zunächst zeigt die aus Parchim stammende Band, dass bereits am frühen Nachmittag Thrash geht.

Nach dem Umbau geht’s mit Epistulum weiter. Für die Niederländer ist es etwas ganz Besonderes. Sie spielen das erste Mal außerhalb ihres Heimatlandes und das für einen guten Zweck. Seit 2008 sind sie zusammen und haben bereits einen Longplayer in Eigenregie veröffentlicht. Ihr leichter MeloDeath mit Keyboardeinsatz und den dadurch ab und an aufklingenden Synth-Einsätzen ist manchmal etwas „too much“. An vielen Stellen passt aber alles und sie werden sich ihren Weg schon bahnen. Den meisten gefällt es und der erste Moshpit des Tages dreht seine Kreise vor der Bühne.

Dann erfolgt die Versteigerung der Gin Flasche mit den Autogrammen. Ich trenne mich nur ungern, aber so kommt das Sammlerstück einem besonderen Zweck zugute und das war ja auch so geplant. Die Versteigerung läuft gut und es werden immerhin sagenhafte 120 € eingenommen. Danke noch mal für die Spende.

Weiter geht es mit Nero Doctrine. Wir sind eine knappe halbe Stunde im Verzug, aber das schadet nichts. Es werden weiterhin keine Abendkassenkarten mehr verkauft, denn noch immer ist es voll. Laut Nico sind insgesamt gut 400 Bändchen verkauft, was absoluten Rekord bedeutet. Nero Doctrine kommen mit neuem Material und waren bereits beim ersten FCF dabei. Sie stehen wie die vorherigen Bands hinter dem Projekt und haben ihre Fanbase dabei, die dann wohl mit der angekündigten, demnächst sich verändernden Besetzungen anfreunden müssen. Nichts Genaues wurde bekannt gegeben, und man merkt es der Band nicht an. Spielfreude und ordentlich Geballer versorgen die gut 200 im Saal abgehenden Metaller mit Thrash aus Greifswald.

Als Nächstes stehen Vansind auf dem Spielplan. Die dänische Band scheint einigen bekannt zu sein. Mir sagen sie nichts. Bereits während des Aufbaus ist es sehr wuselig auf der Bühne. Immerhin stehen dann auch gleich sieben Musiker auf der dafür doch recht kleinen Bühne. Dabei sind auch zwei Frauen, die einzigen des heutigen Abends. Die vorherige Recherche ergab, dass es sich um Folk Metal handeln soll, was beim Soundcheck der Einsatz von Flöte und Dudelsack verspricht. Die Songs sind alle in Dänisch, aber die Ansagen von Sänger J. Asgaard kommen auf Englisch. Der männliche Part überzeugt durch Klargesang, aber auch Growlen ist ihm kein Fremdwort. Seine Mitstreiterin Line Burglin sorgt für ausgeglichene Duettkünste und die beiden Saitenhexer, Kirk Backarach mit sechs und MikaelChristensen mit vier Saiten, machen schon ordentlich Druck. Schnell sind die Songs und wäre nicht der Einsatz von Keyboard, Dudelsack und Pfeife, könnte das alles als Thrash durchgehen. Auch hier muss man feststellen, dass Sound und Licht gut abgestimmt sind. Somit hat man als Fotograf durchaus gute Chancen, zu anständigen Bildern zu kommen.

Einziges Manko ist die schlechte Luftzirkulation. Es ist megawarm und nur wenig Frischluft findet den Weg rein. Aber es sind bereits erste Lücken zu bemerken. Es ist nicht mehr ganz so voll. Das macht dem folgenden Auftritt von Godsnake aber nichts aus. Alles, was noch da ist, ist vor der Bühne und feiert zunächst mit einem Ständchen den Geburtstag von Torger. Und schon geht es mit Urge To Kill vom ersten Album Poison Thorn los. Dann gibt es keinen Basston mehr. Das dauert ne Weile, aber die Befürchtung, dass der kaputt ist, bewahrheitet sich nicht. Die Zeit nutzt Torger, um auf eine Verlosung hinzuweisen. Godsnake haben ein ausrangiertes China Becken signiert und möchten das nach der Show versteigern. Wir sind gespannt. Die Lokalmatadoren machen grandios weiter. Songs der beiden Alben Poison Thorn und Eye For An Eye wechseln sich ab. Good Old Thrash mit viel Melodie machen den Auftritt zu einem Ereignis.

Drummer Sid ist gut darauf und so ist es kein Wunder, dass ein Becken schon mal zerkloppt wird. Schön zu sehen, dass auch die Jugend in Gestalt eines ca. neunjährigen Jungen es versteht, zu feiern. Der geht voll ab und natürlich kennt er die Band und die Songs. Die Pommesgabel scheint ihm vom anwesenden Vater in die Wiege gelegt worden zu sein. Er freut sich wie Bolle, als er von unserem Magazin noch ein Time-For-Metal-Bändchen erhält. Leider ist durch die ungewollte Pause doch schon einiges an Zeit verloren gegangen, sodass die letzten zwei Songs entfallen müssen. Schade, aber auch so ein gelungener Beitrag zu diesem Event.

Es wird Zeit für die letzte Band des Abends. Rise Of Kronos sind das und die kommen ebenfalls aus Hamburg. Bis 2021 nannten sie sich noch Surface, was auf dem einen oder anderem T-Shirt noch zu sehen ist. Seit der Umfirmierung haben sie ein Platte herausgebracht, die natürlich am Merchstand zu finden ist. Was erwartet und? Fetter Death Metal, der mit leichten progressiven Einflüssen, aber auch mit schwedischem Hardcore oder Death versehen ist. Ab der ersten Minute ist Gewitter angesagt. Ohne Gnade geht es durch das Set. Tim, Marco, Johnny und Tom sind ein eingespieltes Team und können die verbliebenen Gäste begeistern. Für uns ist nach dem zweiten Song Boiled Alive Schluss und wir machen uns langsam auf den Heimweg. Beim Rausgehen ertönt noch Hateful Fury und den Rest überlassen wir unserer Kollegin Ariane, die auch die Bilder von der Verlosung gemacht hat. Meinen Dank dafür.

Insgesamt ein gut organisiertes und durchgetaktetes Festival. Der gute Zweck wird hier voll erfüllt und die beiden Kassen der Nutznießer dürften sich über ein feines kleines Sümmchen freuen (die genaue Summe ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, wird in den nächsten Tagen auf der Facebook-Seite des Festivals bekannt gegeben). Wir hatten viel Spaß und werden nächstes Jahr wohl wieder mit von der Partie sein. Vielen Dank an das Fuck Cancer Festival Team für die Möglichkeit, dabei sein zu dürfen.