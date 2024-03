Rage Behind: stellen neue digitale Single ‚The Hands Of Revenge‘ vor

Am 8. Dezember 2023 erschien das Erstwerk der fränzösischen Groove-/Nu-Metal-Thrash-Monster Rage Behind und bereits jetzt lassen sie Eminence Or Disgrace neue Klänge folgen. War The Hands Of Revenge bislang nur als einer zweier Bonustracks auf der CD-Digipak-Version jenes Albums zu hören, ist er ab sofort auch bei sämtlichen gängigen Streamingdiensten verfügbar: https://ragebehind.afr.link/handsofrevengePR

Die Band kommentiert: „Das heftige The Hands Of Revenge funktioniert insbesondere auf der Bühne unglaublich gut. Der mittelschnelle Groove und der Text, der die Leute zum Weitermachen und Durchhalten animieren soll, erschaffen eine ganz spezielle Stimmung, von der das Publikum ein ums andere Mal angesteckt wird. All diese Energie mit den Leute zu teilen, ist jedes Mal magisch.“

Rage Behind live:

30.11.2024 FR Bruay-la-Buissière – Espace Culturel Grossemy

Über Rage Behind

Rage Behinds Musik vereint gekonnt technische Präzision im Stile Slayers und höllische Grooves der Marke Lamb Of God, hüllt diese jedoch in ein herrliches Modern-Metal-Gewand, womit die neue Generation an Metal-Fans definitiv nicht um die Band herumkommt. In der dekadenten Welt, in der wir leben, geht jegliche Moral schnell verloren, weshalb Rage Behinds Botschaft, dass uns allen ein gewisses Maß an Anerkennung zusteht, umso höher zu bewerten ist. Ihre Wut bezüglich herrschender Missstände mag sich zwar hinter Masken verstecken, doch ihre Anliegen treffen immer ihr Ziel.

Rage Behind sind:

Vitali Lukas – Gesang

Jerry Ho – Leadgitarre

Max Liva – Rhythmusgitarre

Stan Morgan – Bass

Edward Vale – Schlagzeug

Mehr zu Rage Behind:

ragebehind.com | Facebook | Instagram