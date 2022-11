Rage Behind: neue Single / Visualizer „Season Of Blood“

Die aggressive Metal Band Rage Behind liefert mit ihrer fünften Single Season Of Blood einen zerstörerischen Thrash Metal Vibe, bei dem sich Gesang und Schlagzeug mit brutaler Präzision und einem teuflischen Gitarrensolo gegenseitig befeuern!

Seht und hört euch dieses Groove-Thrash-Monster hier an:

„Der Kampf, der unsere Träume am Leben erhält, erinnert einen daran, dass nichts selbstverständlich ist“. – Rage Behind

Rage Behind huldigen in ihrer Musik den Titanen des Groove Metals und Thrash Metals, und Season Of Blood ist geprägt von diesem typischen Sound. Die Leidenschaft zur Musik, ihre Wut und diese Energie in die Umsetzung ihrer Songs zu packen, sind der Treibstoff der fünf Franzosen.

Rage Behind sind:

Vitali Lukas – Vocals

Jerry Ho – Lead guitar

Max Liva – Rhythm Guitar

Stan Morgan – Bass

Edward Vale – Drums

Auf Facebook und Instagram findet ihr die Band hier:

https://www.facebook.com/ragebehindofficial

https://www.instagram.com/ragebehind