Extrabreit: zum 30-jährigen Jubiläum erscheint „Hotel Monopol“ am 24.02.2023 im neuen Mastering

1993 veröffentlichten Extrabreit ihr Album Hotel Monopol – ein Werk, das sie drei Jahre nach ihrem furiosen Livealbum Das Grenzt Schon An Musik in herausragender Spielfreude zeigte, mit der Hildegard–Knef-Kollaboration Für Mich Soll‘s Rote Rosen Regnen Wellen schlug und in der erfolgreichsten Tour der Band überhaupt mündete.

Zum 30-jährigen Jubiläum des achten Studioalbums erscheint am 24. Februar 2023 eine remasterte Version von Hotel Monopol. Zum ersten Mal überhaupt wird das Album auf Vinyl und im Streaming erhältlich sein und zudem auf CD wiederveröffentlicht. Die LP kommt auf 180g-Vinyl in pinker Pressung, das Booklet der CD wurde um Liner Notes erweitert.

Frank Rummeleit schreibt in seinen Liner Notes über das Album: „Hotel Monopol – gespickt mit deutschsprachigen Punk’n‘Roll-Perlen – knackig, erdig und funkensprühend. Eine Menge schneller, kurzer Punk-Rock-Nummern – Hey Ho. Doch, dass sich noch mehr aus den Instrumenten herausholen lässt und einige Jahre Erfahrung ihre Spuren hinterlassen, zeigt sich auch in den anderen Songs. Textlich natürlich in gewohnt deutlicher, bildstarker Sprache in extrabreitem Cinemascope-Format. 30 Jahre später – wieder und immer noch hörenswert!“

Die Songs wurden damals in neuer Besetzung eingespielt: Gesang – Kai Havaii, Gitarre – Stefan Kleinkrieg, Gitarre – Bubi Hönig, Bass Herb Leitner, Schlagzeug – Rolf Möller. Es war besonders die 1992 vorab veröffentlichte Single Für Mich Soll‘s Rote Rosen Regnen, mit der die Breiten (wie sie seit jeher von ihren zahlreichen Fans liebevoll genannt werden) aus Hagen einen Coup landen konnten. Die kongeniale Zusammenarbeit mit der großen Hildegard Knef war so überraschend wie genial. Der schon leicht in die Jahre gekommene Chanson aus dem Jahr 1968 erstrahlte in neuem Glanz und Hildegard Knef und Kai Havaii sangen sich generationenübergreifend in die Herzen: Für Mich Soll‘s Rote Rosen Regnen lief bei MTV und VIVA, die sogar in der Reihe VIVA Jam ein einstündiges Special über die Band zeigten. Weitere Highlight-Tracks vom Album sind Hey Ho, eine kleine Punkperle, die kürzlich bereits als B-Seite des digitalen Re-Releases Leise Rieselt Der Schnee veröffentlicht wurde und Lass Es Regnen, 1993 die zweite Single vom Album (vollständiges Tracklisting siehe unten). Für das Re-Mastering sorgten Blank & Jones.

Nach der Veröffentlichung der Alben Das Grenzt Schon An Musik (1990) und Wer Böses Denkt, Soll Endlich Schweigen (1991) setzen Extrabreit mit der Veröffentlichung von Hotel Monopol (2023 Remaster) im Februar ihre Re-Mastering-Reihe fort. Der Blick zurück sollte indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Phantastischen 5 weiterhin voll im Hier und Jetzt sind. Das letzte Album Auf Ex liegt erst zwei Jahre zurück und auch live brennt die Band immer noch ein musikalisches Feuerwerk ab. Auf der kommenden Weihnachts-Blitztournee 2022 beispielsweise, die am 18. November beginnt und bis Ende 2022 durch 16 deutsche Städte führt. Hier gibt es eine Übersicht aller Termine:

18.11.2022 München Strom

19.11.2022 Heidenheim Lokschuppen

20.11.2022 Bruchsal Fabrik

25.11.2022 Übach-Palenberg Outbaix 2.0

26.11.2022 Trier Mergener Hof

01.12.2022 Wiesbaden Schlachthof Ausverkauft!

02.12.2022 Düsseldorf Spektakulum

10.12.2022 Hagen Stadthalle

11.12.2022 Münster Sputnikhalle

15.12.2022 Nürnberg Hirsch

16.12.2022 Siegburg Kubana

17.12.2022 Köln Club Volta

18.12.2022 Bochum Zeche Ausverkauft!

28.12.2022 Berlin Lido

29.12.2022 Hannover Musikzentrum

30.12.2022 Hamburg Markthalle

Hotel Monopol (2023 Remaster) Tracklist:

Seite 1

1. Das Ende Der Welt

2. Aus Und Vorbei

3. Für Mich Soll`r Rote Rosen Regnen

4. All Die Schönen Frauen

5. Mein Gott Rita

6. Gold

7. Die Endlose See

Seite 2

8. Stoßgebet

9. So Wie Du

10. Baby, Ich Sinke

11. Feuer Für Die Hölle

12. Hey Ho

13. Lass Es Regnen

14. Für Mich Soll‘s Rote Regnen (mit Hildegard Knef)

https://www.facebook.com/dieBreiten

https://die-breiten.de/