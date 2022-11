Atena: veröffentlichen neue Single/Video „Slip Away“

Die norwegische Metalcore-Band Atena meldet sich zurück mit ihrer neuen Single Slip Away und dem dazugehörigen Musikvideo!

Egal, ob man rasend schnelle Strophen, eingängige Refrains, wunderbar aufgebaute Steigerungen oder knallende Breakdowns mag, Slip Away vereint all dies in einem Song.

In den letzten Jahren und mit insgesamt vier Alben haben Atena sich, mit ihrer unerbittlichen Mischung aus harten Gitarren, elektronischen Samples und Hip-Hop-Einflüssen, als Vorreiter des norwegischen Metalcore erwiesen. Jetzt sind die Vier endlich mit neuer Musik zurück und zeigen uns mit dem neuen Track, gemischt und gemastert vom hochgelobten schwedischen Produzenten Henrik Udd (Bring Me The Horizon, Architects, Dayseeker), eine andere Seite.

Atena kommentieren: „Normalerweise haben wir keine Kontrolle darüber, wie unsere Songs am Ende klingen, und Slip Away ist ein perfektes Beispiel dafür. Beim Schreiben wurde deutlich, dass es sehr um die Erinnerung an die Vergangenheit und die Traurigkeit der letzten sonnigen Tage im Herbst, bevor der Winter einbricht, ging.“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Slip Away hier an:

Über Atena:

Atena haben sich zu einem der bemerkenswertesten Metalcore-Acts aus Norwegen entwickelt und beweisen, dass es mehr als nur Black Metal in diesem Land gibt. Inspiriert von Hip Hop, klassischen Komponisten und der Liebe zu harter Musik, verweben Atena diese Elemente mit Texten, die von den schweren Zeiten im Leben handeln. Atenas aktuelles, von der Kritik gefeiertes Album Drowning Regret & Lungs Filled With Water, brachte ihnen internationales Lob ein.

Laut Metal Hammer UK muss „Atenas Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, gewürdigt werden“, während eine der größten Zeitungen Norwegens, Dagbladet, sie als „etwas Halbexotisches in der norwegischen Metal-Flora“ lobte.

Atena sind:

Vebjørn Iversen – Guitar

Jakob Skogli – Vocals

Ulrik Linstad – Bass

Fredrik Kåsin – Drums

https://www.facebook.com/atenaofficial/

https://www.instagram.com/atenaband/