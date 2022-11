Unantastbar: gehen 2023 auf „Wir Leben Laut“-Tour

Die Südtiroler von Unantastbar lassen in den letzten Wochen keinen Zweifel daran, dass mit ihnen noch in diesem Jahr mal wieder so richtig zu rechnen ist: Nach der Nachricht zum Signing bei Napalm Records’ Rock-Label Spinning Goblin Productions und dem begeistert aufgenommenen Album-Announcement von Wir Leben Laut (VÖ: 30.12.2022) zusammen mit der Veröffentlichung der brandneuen Single Hier Bin Ich, gibt es nun einen weiteren Grund zur (Vor-)Freude: Im Rahmen ihrer Wir Leben Laut Tour 2023 werden Unantastbar 21 Städte in Deutschland und Österreich ansteuern und das gleichnamige Album auf die Bühnen bringen. Ob dreckiger Rock oder emotionale Tracks – nach der langen Wartezeit freuen sich die Vollblutrocker ganz besonders darauf, die Songs des Albums live zu präsentieren und wieder zusammen mit ihren Fans laut zu sein, zu zeigen, wer sie sind und was sie bewegt; eben weil all das ein so unglaublich wichtiger Teil ihres Lebens ist. In mittlerweile 18 Jahren Bandhistorie, die für Unantastbar mit Auftritten in den kleinsten Clubs vor einer Handvoll Besucher begannen, hat die Band auch nach drei Top-5-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts nichts von dem verloren, was sie vor allem live schon immer ausgezeichnet hat: Die Freude und der Spaß am Spielen, die Nähe zu den Fans und die unglaubliche Intensität ihrer Liveshows, gleichsam authentisch, emotional und mitreißend, gehören zum Gepäck wie Treibstoff in den Tank. Wer sie einmal erlebt hat, weiß: Unantastbar spielen ihre Shows nicht einfach nur: Sie leben sie – und das zusammen mit allen, die sie besuchen.

Wenn also nun im Frühjahr und Herbst nächsten Jahres die großen schwarzen Unantastbar-Trucks wieder durchs Land rollen, ist eines klar: Es wird wild, es wird heiß, es wird eng – und es wird LAUT. Die Band kann es jedenfalls kaum erwarten, die ganzen bekannten Gesichter da draußen wiederzusehen und all die neuen endlich kennenzulernen: “Wir brennen darauf, euch die Songs aus dem neuen Album endlich live zu präsentieren! Der Albumname ist Programm – 2023 wird es laut und wir gehen auf große Wir Leben Laut Tour! Zu Pfingsten wird es zudem das Wir Leben Laut Festival geben. Hier wurden definitiv keine Mühen gescheut, etwas sehr Cooles auf die Beine zu stellen. Lasst uns zusammen laut sein!”

Tickets für die Wir Leben Laut Tour und das Festival in Loburg (Sachsen-Anhalt) sowie für die letzten Dates des laufenden Jahres in Geiselwind und Innsbruck gibt es ab sofort unter: www.unantastbar-tickets.com

Unantastbar – Wir Leben Laut Tour 2023

23.03.2023 – Dresden, Reithalle Strasse E

24.03.2023 – Frankfurt, Batschkapp

25.03.2023 – Köln, Essigfabrik

30.03.2023 – Pirmasens, Quasimodo

31.03.2023 – Erfurt, Club Central

01.04.2023 – Stuttgart, LKA-Longhorn

27.04.2023 – Cottbus, Gladhouse

28.04.2023 – Weiden, Monkey Eventarena

29.04.2023 – Nürnberg, Löwensaal

30.04.2023 – Wien, Szene

19.05.2023 – Hannover, Capitol

26.05. & 27.05.2023 – Wir Leben Laut Festival, Loburg

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle

Das Album zur Tour, Wir Leben Laut von Unantastbar, erscheint am 30.12.2022 über Napalm Records/Spinning Goblin Productions und kann ab sofort hier vorbestellt werden: http://lnk.to/UATB-WirLebenLaut

