Unantastbar: Charterfolg, Festivalsommer und Vorfreude auf „Wir Leben Laut“-Tour 2025/26

Sie haben es wieder getan! Mit Für Immer Wir konnten die Südtiroler Rocker von Unantastbar Ende Mai ihr zehntes Studioalbum als mittlerweile viertes in Folge auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts platzieren – ein weiterer Meilenstein in ihren über 20 Jahren Bandgeschichte.

Das wurde auf teils lange vorab ausverkauften Release-Shows und schließlich mit knapp 3000 Besuchern bei der dritten Auflage des bandeigenen Wir Leben Laut Festivals in Loburg gefeiert, auf dem Unantastbar zur Eröffnung eine Stunde lang Freibier ausschenkten. Jetzt freut sich die Band auf die restlichen Highlights des Jahres: „Danke für die mega geilen, ausverkauften Album-Release-Shows in Nürnberg/Löwensaal, Frankfurt/Batschkapp und Stuttgart/LKA Longhorn und danke Wir Leben Laut Festival! Was für ein Ritt! Da haben wir unser neues Album Für Immer Wir doch wahrlich ordentlich eingeweiht und den zweiten Platz in den Albumcharts auch gebührend gefeiert! Wir sehen uns im Sommer auf ausgewählten Festivals und dann auf unserer großen Wir Leben Laut Tour 2025/26.“ Diese Vorfreude teilen auch die Fans! Die 555 Early Bird Tickets für das Wir Leben Laut Festival 2026 (22.5. – 24.05.; Headliner neben Unantastbar u.a. Eisbrecher) waren jedenfalls noch während des laufenden 2025er Festivals und ohne offizielle Ankündigung in weniger als 24 Stunden nach VVK-Start vergriffen.

Einen perfekten Eindruck von der Stimmung beim Festival, als z.B. Hunderte Bengalos zum Song Das Stadion Brennt für Gänsehaut sorgten, vermittelt das emotionale Aftermovie. Seht es euch hier an:

Wer Unantastbar noch live erleben will, hat in diesem Jahr ab Herbst auf der Für Immer Wir Tour 2025/26 die Chance, also am besten schnell noch Tickets sichern unter: www.unantastbar-tickets.com. Alle Termine findet ihr hier.

Zusätzlich haben Unantastbar soeben das Gegen Die Stille Festival von 28. bis 29. August 2026 angekündigt. Das als letztes Konzert der Für Immer Wir Tour bestätigte Heimspiel in Sterzing wird wie bereits angekündigt erst mal die letzte Gelegenheit sein, Unantastbar live zu erleben, da die Band sich danach auf unbestimmte Zeit in eine Pause verabschieden wird. 2026 wird das mit seinem großartigen Stadt-Berg-Konzept ohnehin schon einzigartige Event also noch einmal besonderer, wie die Band betont: „Auf unser Heimspiel in Sterzing in unserer Heimat Südtirol freuen wir uns bereits jetzt ganz besonders. Die Atmosphäre bei den Konzerten auf den Almen und Hütten auf dem Sterzinger Hausberg Rosskopf und die Kulisse am Abend im historischen Stadtzentrum der alten Fuggerstadt sind einzigartig und unbeschreiblich. Wir stellen gerade das Line-Up für 2026 zusammen und freuen uns darauf, wieder die ein oder andere Überraschung am Start zu haben.“

Der Vorverkauf für das Gegen Die Stille Festival am 28. und 29. August 2026 beginnt heute um 18.00 Uhr. Erste Bands werden demnächst angekündigt.