Unantastbar: veröffentlichen zweite Single „Für Immer Jung“ vom kommenden Album Für Immer Wir

20 Jahre sind es mittlerweile, die die Südtiroler von Unantastbar zusammen die deutsche Rocklandschaft prägen. Gemeinsam sind sie durch Hochs und Tiefs gegangen, landeten drei Studioalben in Folge auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts – mit ausverkauften Hallen, gefeierten Festivalauftritten und einer Fanbase, die treu an ihrer Seite steht. Aber angefangen hat das natürlich wie bei vielen Bands mit leeren Taschen, viel Improvisation und teils harten Lektionen auf dem Weg. Was würden die Jungs ihren jüngeren Ichs heute sagen? Dass es sich lohnen wird, durchzuhalten? Dass selbst die zunächst unüberwindlich wirkenden Widerstände und Rückschläge am Ende zu Meilensteinen werden können und es sich lohnt, für seinen Traum zu kämpfen? Darum geht es im Song Für Immer Jung, der brandneuen zweiten Single vom kommenden Album Für Immer Wir. Im dazugehörigen Video treffen die Fünf auf jüngere Versionen ihrer Selbst und blicken zurück: teils nostalgisch, aber keineswegs romantisch verklärt. Sie blicken zurück auf eine Zeit, die sie geprägt hat, die einen Funken entzündete, der zu dem wurde, was sie heute antreibt.

Es ist ein Thema, das im Kern tief in uns allen resoniert, in dem sich jeder wiederfindet, wenn Unantastbar fragen: “Erinnerst du dich noch? An das Gefühl von Freiheit bei endlosen Nächten am Lagerfeuer? An Freundschaften, die sich unzerstörbar anfühlten? An das erste Bier, den ersten Kuss und das Gefühl, dass die Welt uns gehört? ‘Für immer jung’ ist eine Hymne an genau diese Momente – an die wilden Jahre, die uns geprägt haben. Eine Zeit, in der nichts unmöglich schien, in der wir mit großen Träumen, leeren Taschen und einem vollen Herzen durch die Straßen gezogen sind. Und tief in uns brennt dieses Feuer noch immer.” Damit passt Für Immer Jung perfekt auf Unantastbars zehntes Studioalbum Für Immer Wir, das für die Band mehr ist als ein weiteres Album.



Diese erneute Zusammenarbeit der Band mit der Napalm-Records-Tochter Spinning Goblin Productions ist ein Statement, ein Manifest, ein Herzschlag für alle, die sich Punkrock als Lebensgefühl auf die Fahnen schreiben. Oder wie es im Text der neuen Single heißt: “Dieses Feuer brennt für immer. Seine Flammen lodern hoch bei Gegenwind. Dieser Funke von damals bleibt für immer. Für immer frei. Für immer wir. Für immer jung.”

Und genau dieses Gefühl, dieses Feuer werden Unantastbar 2025/2026 auch wieder auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen. Wichtig: Die 30 Dates der Für Immer Wir Tour 2025/26 – inklusive Album-Release-Shows und Festivalauftritten – werden laut Band erst mal die letzten Gelegenheiten sein, Unantastbar live zu erleben. Ein Grund mehr also, sich schnell noch Tickets zu sichern. Der VVK für die Tour und die Release-Shows ist in vollem Gange – bei Letzteren wird es bereits eng.

Für Immer Wir kommt am 23.05.2025 und wird als Limited Boxset, Limited Splatter Vinyl, Limited Black Vinyl, Limited Liquid Vinyl (stark limitiert auf 100 Stück), Kassette (stark limitiert auf 100 Stück) und Digipak CD erhältlich ein, die ab sofort unter https://lnk.to/Unantastbar-FuerImmerWir vorbestellt werden können. Karten für die Release-Konzerte und die Für Immer Wir Tour 2025/26 gibt es noch unter www.unantastbar-tickets.com.

Album-Tracklist:

1. Ich Will Nicht

2. Der Letzte Macht Das Licht Aus

3. Für Immer Jung

4. Ich Warte Auf Dich

5. Beautiful Day

6. Dein Leben, Deine Wahl

7. Keiner Kann Mich Ändern

8. Zuhause

9. Ich Nehm Dich Mit

10. Alles Wird Gut

11. Dieser Eine Moment

12. Neben Mir

13. Immer Wenn Ich Geh

Für Immer Wir Tour 2025/26

29.05.2025 Nürnberg – Löwensaal

30.05.2025 Frankfurt – Batschkapp

31.05.2025 Stuttgart – LKA-Longhorn

07.06.2025 Loburg – WIR LEBEN LAUT Festival

10.07.2025 Laichingen – Rock dein Leben

18.07.2025 Dresden – Festung Königstein – Open Air

19.07.2025 Augsburg – Sommer am Kiez

25.07.2025 Obermehler – G.O.N.D.

15.08.2025 Bitterfeld – Goitzsche Festival

20.09.2025 Schwimmbad Moos – Balsthal (Schweiz)

02.10.2025 Backstage – München

03.10.2025 Geiselwind – Monster Festival

04.10.2025 Leipzig – Felsenkeller

16.10.2025 Cottbus – Gladhouse

17.10.2025 Erfurt – Club Central

18.10.2025 Rostock – Moya

06.11.2025 Magdeburg – Factory

07.11.2025 Bremen – Aladin

08.11.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

20.11.2025 Köln – Essigfabrik

21.11.2025 Alsfeld – Hessenhalle

22.11.2025 Innsbruck – Music Hall (Österreich)

05.03.2026 Berlin – Festsaal Kreuzberg

06.03.2026 Wadern – Stadthalle

07.03.2026 Balingen – Volksbankmesse

12.03.2026 Wien – Szene (Österreich)

13.03.2026 Regensburg – Eventhall Airport

14.03.2026 Bielefeld – Lokschuppen

16.04.2026 Braunschweig – Westland

17.04.2026 Lichtenfels – Stadthalle

18.04.2026 St Vith – Triangel (Belgien)