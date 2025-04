Lycanthro: neues Album „Remnants Of Rapture“ erscheint am 23.05.2025

Mit einer einzigartigen Mischung aus Power, Thrash und traditionellem Heavy Metal veröffentlichen Lycanthro aus Ottawa, Kanada, am 23.05.2025 ihr mit großer Spannung erwartetes zweites Album Remnants Of Rapture über das US-Label Psychomanteum Records. Lycanthro liefern mit ihrem neuen Album eine epische Klanglandschaft, die ebenso gewagt wie unvergesslich ist und eine neue Ära für die Band einläutet. Ihre 10-Track-Metal-Attacke baut auf ihrem von der Kritik gefeierten Debütalbum Mark Of The Wolf aus dem Jahr 2021 auf, welches sich durch kraftvolles Storytelling und dynamische Arrangements bis hin zu einer Zusammenarbeit mit einem Kammerchor auszeichnet. Lycanthro haben bereits auf Bühnen wie dem Power Metal Quest Fest in Großbritannien sowie dem Legions Of Metal in Chicago gespielt und laden nun ein weltweites Publikum ein, sich ihrem Rudel anzuschließen. Lycanthros Musik ist inspiriert von Bands wie Savatage, W.A.S.P., Blind Guardian und vielen anderen. Als stolze Jäger des True Metal verweisen sie mit ihrer lyrischen und musikalischen Bildsprache auf Elemente aus den Gefilden des klassischen Horrors, der Popkultur sowie der Mythologie und leiten uns durch Erzählungen über persönliche Kämpfe und frenetisches Siegesgeheul.

Gastauftritte von Laura Guldemond (Burning Witches) und Stu Block (Into Eternity, Ex-Iced Earth) auf Remnants Of Rapture ergänzen diese klare Absichtserklärung von Lycanthro, die als Kraft, mit der man rechnen muss, ihr Territorium markieren. Schreddernde Gitarren, einprägsame Hooks und erhebender Gesang kommen hier in einem Album zusammen, das Lycanthro mit Sicherheit und Sichtbarkeit auf die Metal-Landkarte bringen wird. Lycanthro beweisen darauf mit jeder Note, dass das Heulen niemals stirbt, die Jagd niemals endet und die Nacht niemals still ist.

Trackliste – Remnants Of Rapture: