Dark Ride: neue Single & Video zum Song „Coffin“ erschien am Valentinstag

Die kalifornische Melodic-Punkrock-Band Dark Ride hat am 14. Februar 2026 ihre neue Single Coffin inklusive offiziellem Video veröffentlicht.

Passend zum Valentinstag widmet sich Coffin der Liebe, allerdings in ihrer obsessivsten und melancholischsten Form. Der Song beschreibt unsterbliche Liebe und eine leidenschaftliche, aber verblassende Erinnerung, die Zeit, Distanz und Verfall überdauert. Musikalisch präsentieren Dark Ride eine Punkrock-Hymne, die Hingabe und Vergänglichkeit gleichermaßen einfängt.

Coffin wurde von Randy Moore (Ghost Nameless Ghoul, Bones Shredder) mitgeschrieben und produziert. Zudem übernahm er sämtliche Gitarren- und Bassparts des Tracks. Sein Einfluss verleiht dem melodischen Punk-Sound der Band eine dunklere und härtere Färbung und verstärkt die emotionale Intensität sowie die cineastische Atmosphäre des Songs. Inspiriert von klassischen Universal-Monsterfilmen wie Dracula und Bride Of Frankenstein verbindet Coffin gotische Romantik und Horror-Ästhetik mit treibender Punk-Energie. Das offizielle Video transportiert die rohe Live-Energie von Dark Ride in ein direktes, temporeiches visuelles Konzept.

Coffin stammt vom kommenden Album Blade Manor, das am 27. März 2026 als CD-Digipak, Vinyl-LP und in digitalen Formaten über Massacre Records erscheinen wird.

Mit Blade Manor schlagen Dark Ride ein neues Kapitel auf. Das Album kombiniert energiegeladenen melodischen Punk mit Horror-, Fantasy- und cineastischem Storytelling. Auf zwölf Tracks vereint die Band eingängige Hymnen, schwarzen Humor und atmosphärische Elemente. Inspirationsquellen sind klassische Horrorfilme, Popkultur der 80er- und 90er-Jahre sowie West Coast Punk Rock, ergänzt durch subtile Metal-Einflüsse.

Gegründet wurde Dark Ride von Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist Emilio Menze. Innerhalb der modernen Punkszene hat sich die Band eine eigenständige Identität erarbeitet. Emilio gilt darüber hinaus als prägende Figur der globalen Horror-Punk-Community: Als Organisator von Shows, Unterstützer anderer Bands und aktiver Szene-Gestalter trägt er seit Jahren zur Weiterentwicklung der Kultur in den USA und international bei.

Vor Dark Ride war Emilio mit verschiedenen Bands in den USA und Europa auf Tour und stand mit namhaften Genre-Acts auf der Bühne. Besonders seine Arbeit mit Stellar Corpses verschaffte ihm internationale Aufmerksamkeit. Zudem war er Frontmann von Plan 9, einer weltweit renommierten Misfits-Tribute-Band, und festigte damit seinen Ruf als charismatischer und theatralischer Performer mit tiefen Wurzeln im Horror-Punk.

Für Hörer außerhalb der Szene fungiert Emilio als Brücke zwischen Underground-Subkultur und alternativer Musiklandschaft. Vergleiche mit AfI, Misfits oder Alkaline Trio greifen dabei nur bedingt – seine künstlerische Handschrift bleibt eigenständig.

Blade Manor wurde von Randy Moore und Olav Tabatabai produziert, von Olav Tabatabai gemischt und von Zack Ohren (Castle Ultimate Productions) gemastert. Darüber hinaus sind mehrere Gastmusiker aus der Punk-, Horror-Punk- und Metal-Szene beteiligt, die den kollaborativen Charakter des Albums unterstreichen.

Nach erfolgreichen Konzerten in den USA und Europa – darunter auch ein Auftritt beim Wave-Gotik-Treffen in Deutschland – setzen Dark Ride ihren Weg als eine der markanten Stimmen im zeitgenössischen Melodic Punk fort.

Tracklist Blade Manor:

1. Blade Manor

2. Coffin

3. Rewind

4. Electrocuted

5. I Bury Boyfriends

6. Life At The End Of October

7. Seascape Samhain

8. Fever Dream

9. Ruined

10. Rest In Pieces

11. Do Or Die

12. Psycho Summer

