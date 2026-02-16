Aurora View: veröffentlichen neue Single/Musikvideo „Gimp“

Nach ihrer gefeierten Single Butterfly melden sich die in Los Angeles ansässigen Alternative-Rock-Visionäre Aurora View mit einem kraftvollen neuen Song und Video zurück: Gimp ist ab sofort auf allen Plattformen über Out Of Line Music erhältlich, begleitet von einem kompletten Musikvideo.

Hier geht’s zum Musikvideo:

“Gimp is about being trapped in the cycle of what keeps you alive and what destroys you”, sagt die Band. “It’s that pull between self-preservation and self-destruction – when you realize both come from the same dark place.”

Gemischt und gemastert von Courtney Ballard, ist Gimp eine langsam sich entfaltende, intime Spirale aus emotionaler Verletzlichkeit, satten Bässen und eindringlichem Gesang. Der Song erkundet Themen wie Hingabe, emotionale Konflikte, Sexualität und Selbstaufgabe und ist gleichzeitig eine düstere Meditation über den Drang, es anderen recht zu machen, und die Folgen, sich den Wünschen anderer hinzugeben.

Aurora View vereinen den Industrial-Bisse von Nine Inch Nails mit der emotionalen Tiefe von Linkin Park und der Genre-übergreifenden Energie von Sega Bodega und liefern so einen ebenso filmischen wie intimen Song – eine rohe und hypnotische Ergänzung ihres sich stetig weiterentwickelnden Sounds.

Aurora View ist eine Alternative-Band, die für ihre Fusion aus Alt-Rock, Elektronik, Post-Industrial und Pop bekannt ist. Ihre Musik ist eine tiefgründige, emotionale Reise durch Themen wie Liebe, Trauma, Selbstfindung und Überleben, verpackt in eine opulente Produktion und kraftvolles Songwriting.

Von ihrer Debüt-EP Death Spells bis hin zu herausragenden Singles wie Wishbones, Lovesick und Rose Whiplash hat die Band Millionen von Streams erreich. Mit ihren jüngsten Veröffentlichungen über Out Of Line Music ebnen Aurora View den Weg für ihre nächste Ära mit Studioalben.

Aurora View sind:

Dylan Handrich – Gesang

Aaron Handrich – Bass

Kyle Roy – Gitarre

Aurora View online:

https://www.facebook.com/AuroraView/

https://www.instagram.com/auroraviewofficial/