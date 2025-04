Dogma: veröffentlichen Video zu „Banned“

Die Zeit ist gekommen, Sünder. Dogma präsentieren mit ihrer neuesten Veröffentlichung Banned eine profane Melodie, die aus Fleisch und Widerstand gewebt ist – ein Hymnus auf die Befreiung, eingehüllt in verbotene Rhythmen. Diese Fusion aus Metal und Tango durchbricht den Schleier der Heuchelei.

Einige Akte werden verurteilt, andere gerechtfertigt. Wer zieht die Grenze? Banned erzählt ein weiteres Kapitel der Geschichte, den Moment, in dem Verlangen auf auferlegte Tugend trifft, wo Unterwerfung zerbrochen wird und Vergnügen zur Macht wird. Doch die Sünder werden hier nicht Halt machen.

Seht euch das Video zu Banned hier an:

Erstmals betreten Dogma europäischen Boden und vereinen sich mit Patriarkh für Sinning Over Europe Part 1. Damit werden die ersten Tore durchbrochen, und ihre Präsenz wird in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Italien, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und Belgien markiert.

Dies ist erst der Anfang. Es gibt noch viele Orte zu erreichen, viele Sünder, die im Schatten warten. Lasst dies eine Warnung sein: Europa ist bereit für Dogma, und sie sind bereit, es zu erobern.

Sinning Over Europe Part 1 – Tourtermine

w/ Patriarkh

(verbleibende Termine)

11.04 – Kranj, SLO @ Subart

12.04 – Milan, ITA @ Hellbrigade Fest

13.04 – Taneto, ITA @ Fuori Orario

14.04 – Monthey, SUI @ Pont Rouge

15.04 – Munich, GER @ Backstage

16.04 – Oberhausen, GER @ Helvete

17.04 – Hengelo, NLD @ Metropool

18.04 – Drachten, NLD @ Iduna

19.04 – Haarlem, NLD @ Patronaat

20.04 – Ghent, BEL @ Vierde Zaal

21.04 – Erfurt, GER @ From Hell

Tickets: hier

Die Band lädt ihre Anhänger zu einem begrenzten, intimen Treffen abseits des Lichts und des Lärms ein. Dies ist die Gelegenheit, Dogma zu treffen, zu sprechen, zu teilen und Teil der Bewegung zu werden. Meet & Greets sind extrem limitiert und beinhalten keine Tickets für die Shows. Reserviert euch euren Platz hier: https://officialdogma.store/eu-meetngreet/

Botschaft von Lilith:

„Sinners,

For the first time, we set foot on European soil. A land steeped in history, contradiction, and rebellion, where saints were martyred, heretics burned, and revolutions born. Now, Dogma arrives, not to kneel, but to rise.

Banned is revelation. A wound torn open, a truth they buried, a desire they shamed. It is not just a song, but a confession, a defiance, a sin they tried to erase. Some will flinch, some will fall silent, and some will wake up, which one will you be?

To those who will stand before us on this tour, I want to see you. I want to see you wearing our emblems, our mark, your devotion. Show me that Europe is ready. Show me that Dogma belongs here.

This is just the beginning.

Rise. Sin. Be free. Cause this is not Banned.“

Lilith

Über Dogma

Dogma ist bekannt für die Verschmelzung von Hard Rock, Metal und Theatralik. Die Shows der Band sind mehr als nur Aufführungen; sie sind Erlebnisse, die das Publikum dazu anregen, sich mit seinen innersten Wünschen und Wahrheiten auseinanderzusetzen. Ihre Musik, durchdrungen von kraftvollen Riffs und unversöhnlicher Sinnlichkeit, lädt die Zuhörer in eine Welt ein, in der Selbstausdruck die ultimative Form der Freiheit ist.

Begleitet Dogma auf dieser provokanten Reise, während sie die Grenzen zwischen dem Heiligen und dem Profanen durchbrechen.

Dogma online:

https://www.facebook.com/@theofficiald

https://www.instagram.com/officialdogma/