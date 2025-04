Shinedown: veröffentlichen massives Musikvideo zu „Dance, Kid, Dance“

Die rekordbrechende, chartstürmende und multi-platinveredelte Band Shinedown hat am 7. April ein beeindruckendes Musikvideo zu ihrem Nummer-1-Song Dance, Kid, Dance veröffentlicht. Das in Brooklyn, NY, gedrehte Video entführt die Zuschauer in eine dunkle Untergrundwelt voller reiner Rockleidenschaft und Tanz. Es beginnt mit Konzertbesuchern, die versuchen, in einen Verkaufsautomaten einzubrechen, um „the pills (that) will make you dance“ zu ergattern, und steigert sich zu einem unaufhörlichen Crescendo aus Rock und purer Adrenalin. Zudem zeigt das Video die Mitglieder von Shinedown, die genau das tun, was sie am besten können – eine energiegeladene Live-Performance abliefern.

Seht euch das Video zu Dance, Kid, Dance hier an:

Brent Smith äußerte sich zur kreativen Vision des neuen Musikvideos: “For the video, we really wanted to focus on the dancers. Every one of them brought so much energy to the set, and it was amazing to watch and be a part of. The song doesn’t let up, so it was super important that our performance as a band matched the intensity of the choreography. When it came to the location, everyone agreed that NYC was the place. The backdrop of the city, and the authenticity of the dance culture was extremely important. One of the coolest things about the video for us as a band, is that every time you watch it you see something new, and exciting. We had an absolute blast making it and we hope the fans love it as much as we do.”

Die Band hat bereits einen überwältigenden Start ins Jahr 2025 hingelegt, da ihre neueste Single Dance, Kid, Dance Geschichte schrieb, indem sie die Nummer 1 der Mediabase Active Rock Charts erreichte. Dies markiert den 22. Song, der die Spitze der Charts erklommen hat, und auf den Billboard Mainstream Rock Charts. Shinedown ist die einzige Band in der Geschichte der Charts, die 20 Nummer-1-Hits verzeichnen kann. Zudem haben sie mit dem Eintritt des Songs in die Top 5 der Billboard Mainstream Rock Charts mit den Foo Fighters gleichgezogen, da beide Künstler jeweils 32 Songs in die Top 10 der Chartgeschichte gebracht haben. Diese unglaublichen Erfolge festigen den Ruf von Shinedown im Rockbereich. Auf Mediabase hält Shinedown den Rekord für die meisten Nummer-1-, Nummer-5- und Nummer-10-Hits in den Active Rock Charts, mit insgesamt 24 Nummer-1-Hits.

Doch Shinedown sind nicht nur eine Rockband. Sie sind Shinedown – eine Band für alle. Wie bereits mit A Symptom Of Being Human haben sie mit ihrer zweiten Single 2025, Three Six Five, erneut die Grenzen überschritten. Der Track ist bereits in den Top 15 bei Alternative Radio und Hot AC und steigt weiter. Brent Smith und Eric Bass haben Three Six Five gemeinsam geschrieben, während Dance, Kid, Dance von Brent Smith, Eric Bass und Dave Bassett co-geschrieben wurde. Die Songs wurden von Eric Bass in seinem eigenen Big Animal Studio in Charleston, South Carolina, produziert.

Shinedown beweisen weiterhin, dass sie eine der innovativsten Kraftpakete in der Musik sind und ständig die Grenzen dessen erweitern, was es bedeutet, eine moderne Rockband zu sein. Die Tour und die neue Musik läuten nicht nur eine neue Ära für Shinedown ein, sondern feiern auch den enormen Erfolg des kraftvollen Songs A Symptom Of Being Human aus ihrem siebten Studioalbum Planet Zero (Atlantic Records). Der Song hat weltweit fast 125 Millionen Streams erreicht und in fünf Radioformaten hohe Chartplatzierungen erzielt, darunter eine Nummer 1 bei Active, Top 10 bei Alternative, Top 10 bei AC, Top 15 bei Hot AC und Top 20 bei Top 40. Bis heute sind Shinedown die ersten Künstler, die mit einem Song in den Mediabase-Charts die Top 10 bei Active, Alternative und Hot AC Radio erreicht haben. Der Song aus dem Album Planet Zero fand bei den Fans weltweit Anklang durch die vereinigende Botschaft seiner Texte: dass unsere menschlichen Verbindungen am wichtigsten sind.

Shinedown haben sich als eine der bedeutendsten und innovativsten Kräfte in der Musikszene etabliert. Mit über 6,5 Milliarden globalen Streams, 22 Rekord-Hits auf Platz 1 der Rockcharts, 15 Platin- und Gold-Singles sowie Platin- oder Gold-Zertifizierungen für all ihre Alben haben sie ihre Stellung gefestigt. Insgesamt wurden weltweit zehn Millionen Alben verkauft, und die Band hat sich auch in den Medien großen Beifall verdient. Ihre zeitgemäßen und ehrlichen Botschaften hinter den Chart-Hits sprechen nicht nur ihr globales Publikum und die Rock-Community an, sondern auch die Kultur im Allgemeinen.

Für ihre energiegeladenen Live-Shows, den explosiven Rock’n’Roll-Geist, die zum Nachdenken anregenden Texte und die melodische Sensibilität werden Shinedown gefeiert. Sie genießen die leidenschaftliche Unterstützung von Millionen globaler Fans und haben unzählige ausverkaufte Touren und Festival-Headliner-Auftritte absolviert, die durch die unverkennbare Kraft der Stimme von Frontmann Brent Smith angetrieben werden. Shinedown setzen sich aus Brent Smith (Gesang), Zach Myers (Gitarre), Eric Bass (Bass, Produktion) und Barry Kerch (Schlagzeug) zusammen.

Im Jahr 2025 tritt die Band an größeren Veranstaltungsorten auf und verschiebt die Grenzen dessen, was es bedeutet, eine moderne Rockband zu sein.

