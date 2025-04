Dopelord: unterschreiben bei Season Of Mist

Dopelord aus Polen haben seit ihrer Gründung im Jahr 2010 ihren eigenen, stark psychedelischen Stil des Stoner Metal entwickelt. Während sie dem heiligen Riff huldigen, ist die Diskografie der Band gesegnet mit eindringlichen Refrains, eingängigen tranceartigen Riffs und anderen Zeichen des Okkulten.

The Sleeping Shaman äußerte sich über ihr letztes Album: „You can be assured that everything on Songs For Satan is first-class stoner doom.“

Aktuell arbeiten Dopelord an ihrem sechsten Studioalbum. Wenn sie nicht gerade im Studio sind, touren sie mit ihrem nebligen magischen Ritual. Mit hochgeschätzten Auftritten auf Festivals wie Brutal Assault und Touren mit aktuellen und ehemaligen Labelkollegen von Season Of Mist, Stoned Jesus und Saint Vitus, breitet sich der Rauch ihres Weed-Kults wie eine dunkle, dichte Wolke über die Welt des Metals aus.

Feiert mit Dopelord, wenn die Band nächsten Monat ihr 15-jähriges Bestehen mit einer Rückkehr zum Desertfest in London und fünf Shows in ihrer Heimat feiert. Im Verlauf des Jahres werden sie sich den legendären Orange Goblin anschließen für deren letzten Auftritt in Finnland.

Dopelord sagen: „We are beyond excited to announce that we are joining Season Of Mist! We are honored to be working with a label that has such a rich history and supports so many amazing bands. Get ready for some heavy, psychedelic doom that will take you on a journey deep into your mind. See you on the road!“

Dopelord Mai 2025 – 15th Anniversary Tourtermine

May 16 – Warszawa, PL @ Klub Mechnik w/ Sanity Control and Head of Cassandra

May 18 – London, UK @ Desertfest

May 22 – Katowice, PL @ Piaty Dom w/ Astral Nomad

May 23 – Poznan, PL @ Pod Minoga w/ Red Scalp

May 24 – Krakow, PL @ Alchemia w/ Sanity Control

May 25 – Wroclaw, PL @ Liverpool w/ Sanity Control

Dopelord

w/ Orange Goblin

November 15 – Helsinki, Finland @ Ääniwalli

Die polnische Doom Metal Band Dopelord wurde 2010 in Lublin gegründet. Sie haben bisher fünf Studioalben veröffentlicht: Magic Rites (2012), Black Arts, Riff Worship & Weed Cult (2014), Children Of The Haze (2017), Sign Of The Devil (2020) und Songs For Satan (2023). Ihre Musik zeichnet sich durch einen schweren, psychedelischen Sound aus, der klare Einflüsse des Stoner Metals aufweist, und die Texte beziehen sich häufig auf Okkultismus, Drogen und dunkle Fantasie.

Die Band hat internationale Anerkennung für ihre energiegeladenen Live-Shows, eingängigen Riffs und eindringlichen Refrains erlangt. Dopelord tourt regelmäßig in Polen und im Ausland und hat auf vielen renommierten Festivals gespielt, darunter Desertfest (London, Berlin und Antwerpen), Metal Days in Slowenien, Rockstadt Extreme, Brutal Assault, SWR Barroselas Metalfest, Tolminator, Helldorado Eindhoven und Mystic Festival. Im Jahr 2019 tourten sie mit den Doom-Legenden Saint Vitus.

Dopelord Besetzung:

Paweł Mioduchowski – Gitarre, Gesang

Piotr Zin – Bass, Gesang

Grzegorz Pawlowski – Gitarren

Piotr Ochocinski – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/Dopelord666

Instagram: https://www.instagram.com/dopelord_666/

Bandcamp: http://dopelord.bandcamp.com/