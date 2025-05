Dopelord: kündigen Europatournee zum 15-jährigen Bandjubiläum an

Die polnischen Stoner-Doom-Titanen Dopelord feiern 15 Jahre monolithische Riffs und okkulten Doom und starten im November und Dezember ihre XV Anniversary Tour durch Europa.

Gegründet 2010 in Lublin haben Dopelord sich mit ihrem schweren, psychedelischen Sound und Themen, die in Okkultismus und dunkler Fantasie verwurzelt sind, einen festen Platz in der Doom-Metal-Szene erobert. Ihre neueste Veröffentlichung, Songs For Satan (2023), wurde von The Sleeping Shaman als „first-class stoner doom“ gelobt und spiegelt die 15 Jahre wider, die sie damit verbracht haben, ihr Handwerk zur Perfektion zu bringen.

Bekannt dafür, eine Atmosphäre zu beschwören, die so dick wie Rauch und so schwer wie das satanischste Ritual ist, sind die Live-Auftritte von Dopelord immersive Zeremonien aus drückendem Klang und hypnotischem Rhythmus. Ob in schweißdurchtränkten Clubs oder auf dem Altar der mächtigsten Doom-Festivals Europas, die Band beschwört eine unaufhörliche Klangwand, die durch Fleisch und Knochen vibriert – ein uriges, umhüllendes Erlebnis, das die Fans in seinen Bann zieht und sie gläubig zurücklässt.

Erlebt Dopelord bei ihrem 15-jährigen Jubiläum an folgenden Terminen:

Dopelord – XV Anniversary Tour

12 November: Riga, LV @ Vagonu Hall

13 November: Tallinn, EE @ Kinomaja

14 November: Tampere, FI @ Olympia

15 November: Helsinki, FI @ Ääniwalli

16 November: Vilnius, LT @ nArauti

04 December: Prague, CZ @ Subzero

05 December: Dresden, DE @ Chemiefabrik

06 December: Vienna, AT @ Escape

07 December: Innsbruck, AT @ PMK

08 December: Ljubljana, SI @ Menza pri Koritu

09 December: Zagreb, HR @ Vintage Industrial Bar

10 December: Belgrade, RS @ Zappa Baza

11 December: Budapest, HU @ Instant

12 December: Bratislava, SK @ Zalar

13 December: Brno, CZ @ Kabinet Múz

Mehr Infos zu Dopelord die kürzlich bei Season Of Mist unterschrieben haben, findet ihr hier.

Dopelord online:

https://www.facebook.com/Dopelord666

https://www.instagram.com/dopelord_666/

http://dopelord.bandcamp.com/