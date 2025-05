Gradience: unterschreiben bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich, das Signin von Gradiance bekannt zu geben, dem kompromisslosen dänischen Metal-Act, der mit ihrer explosiven Fusion aus Black Metal, Deathcore, Metalcore und Trap-Rap einen mutigen neuen Weg beschreitet.

Mit ihrer von Chris Kreutzfeldt (Cabal, Møl) produzierten, von der Kritik gefeierten Debüt-EP Ironsight hat Gradiance bereits für Aufsehen gesorgt, dank ihrer furchtlosen Genre-Experimentierfreudigkeit und der rohen, persönlichen Erzählweise. Sie thematisieren die Entfremdung und den inneren Konflikt, der damit einhergeht, als Außenseiter wahrgenommen zu werden.

Kürzlich hat die Band unabhängig ihre neueste Single Lucid feat. Ghost Iris veröffentlicht – das Musikvideo dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Die dänische Progressive Metalcore-Band Gradience hat in Zusammenarbeit mit der kraftvollen Band Ghost Iris ihren neuen Song Lucid veröffentlicht, der den Sound von Gradience mit beeindruckenden Vocals, drückenden Grooves und einer gesteigerten emotionalen Dringlichkeit erweitert.

Markus „Bart„ Grasseck, der EU-Labelmanager, äußert sich begeistert: „We’re beyond excited to welcome Gradience to the Metal Blade family. Their innovation, intensity, and fearless creativity embody everything we stand for. The future of heavy music runs through bands like this.“

Die Debüt-EP Ironsight von Gradience, die von Metal Hammer UK als „a tease of Gradience’s grizzly potential“ gelobt wurde, ist für die EP des Jahres bei den 2024 Danish Heavy Awards nominiert. Zudem wurde Gradience auch für den Hope Of The Year Award nominiert. In diesem Jahr traten sie bereits beim exklusiven Showcase When Copenhell Freezes Over auf, der von Copenhell im legendären Vega in Kopenhagen veranstaltet wurde.

Nach eindrucksvollen Kooperationen mit Hexis (Crushed By The Tide) und der UK-Band Love Is Noise (Save Me) setzen Gradience mit jeder Veröffentlichung neue Maßstäbe. Unter der Schirmherrschaft von Metal Blade Records steht nun das nächste Kapitel an, das das bisher heftigste werden soll.

