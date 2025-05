NightHawkX: präsentiert neue Single „Home Of The Brave“

NightHawkX freut sich, die Veröffentlichung seiner neuesten Single Home Of The Brave bekannt zu geben, die auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist.

Home Of The Brave ist als Protestsong gedacht und macht deutlich: Faschismus hat keinen Platz in den Vereinigten Staaten. Der Song basiert auf dem ursprünglichen Text des Treuegelöbnisses (Pledge Of Allegiance), bevor es in den 1950er-Jahren verändert wurde. Er sendet eine klare Botschaft an alle: Wir stehen nicht hinter der rechtsextremen Bewegung, die sich über die Vereinigten Staaten ausgebreitet hat. Wir müssen gemeinsam Widerstand leisten.