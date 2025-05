Presented by TFM Rocks: Venom Inc. + Krisiun + Hate + Ater am 03.05.2025 im Forum Trier 

Bands: Venom Inc., Krisiun, Hate, Ater

Ort: Forum Club Trier, Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier

Datum: 03.05.2025

Kosten: 38,50 € VVK

Genre: Black Metal, Death Metal

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Forum Concerts Trier, Massive Music

Heute ist im Forum Club Trier mal wieder geiler Death und Black Metal angesagt. Das Metal-Spektakel im Forum in Trier geht also weiter, die Location wird erneut zur Metal-Festung. Wir von Time For Metal freuen uns, euch das Live-Spektakel mit Venom Inc. + Krisiun + Hate + Ater präsentieren zu dürfen! Ich freue mich natürlich, selbst dabei sein zu können. Wir können wieder problemlos auf dem Parkplatz hinter der Location parken. Das ist auch gut so, denn wir treffen etwas verspätet zum Konzertbeginn ein. Ater, auf die ich besonders gespannt bin, haben schon mit ihrem Gig begonnen.

Ater wurden im Vorfeld als die „rätselhaften Melodic Death Metaller aus Chile“ angekündigt. Ater verschwenden hier wirklich keine Zeit und hauen schon einmal richtig rein. Die Mucke der drei Jungs hat einen düsteren Touch, der steht ihnen sehr gut. Licht gibt es bei ihrem Gig kaum, nur hier und da durchbricht ein kleiner Strahl die Dunkelheit auf der Bühne. Leider ist es so dunkel, dass ich den Schlagzeuger vom Bühnenrand vorne mit der Kamera nicht erwischen kann. Hier im Forum sind die Schlagzeuger immer sehr im Hintergrund und für das Publikum kaum zu erhaschen. Eine Erhebung für das Schlagzeug, wie es oft in anderen Locations ist, wäre in diesem Fall toll. Es ist schon schwierig, etwas über diese „geheimnisvolle“ Band zu finden. Die Band stammt aus Santiago, Chile und ist wohl 2013 aus der Band Aeons Collide hervorgegangen. Mastermind ist hier der Multiinstrumentalist Fernando „Feroz“ Bühring, der bei Ater den Bass spielt und auch den Gesang übernimmt. Ihm zur Seite stehen nach einem Besetzungswechsel nun Josh „Sol“ Seguin (Gitarre) und Stephan „Kalani“ Seguin (Schlagzeug). Von wegen Melodic Death Metal, wie es in der Ankündigung zu lesen war. Davon ist hier Gott sei Dank keine Spur zu hören. Das ist wunderbarer räudiger Extreme Metal, mit dem das Trio unsere Öhrchen erfreut. Neben dem Debüt Eternal Gray Spiral (2018) hat die Band im letzten Jahr das aktuelle Album Somber veröffentlicht, auf dem alle drei Akteure zu hören sind. Von diesem sind dann auch ein paar Songs, unter anderem The Fall heute live zu vernehmen. Das Trio macht hier mächtig Eindruck und ist ein absolut würdiger Opener des heutigen Abends.

Nach den üblichen Umbauarbeiten geht es weiter mit den Polen Hate. Die Bühne ist nun für den Auftritt des Quartetts ausstaffiert. Eine Menge Totenschädel (mit Rehgeweih) sind zu sehen. Was nun folgt, ist ein Black/Death Feuerwerk allererste Güte. Man, ist die blasphemische Messe der Polen heiß und atemberaubend schnell! Gitarrist und Sänger Adam The First Sinner und seine Mannen legen den Forum Club hier nun in Schutt und Asche, das hatte ich nicht anders erwartet. So kenne ich Hate. 34 Jahre und 13 Alben schlagen bei Hate zu Buche. Ihre geniale Professionalität merkt man ihnen an. Unablässig, wie eine Walze, wird die Zeremonie eine knappe Stunde lang vollzogen. Ziemlich harter und heftiger Tobak, der richtig begeistert. Auf der Setliste stehen mehrheitlich Songs der letzten drei Alben Auric Gates Of Veles, Rugia und Bellum Reggiis, welches gestern, am 2. Mai, erschienen ist und hier auch promotet wird. Aber auch ältere Songs werden gespielt. Hate zeigen mit ihrer Live-Performance, dass sie berechtigt als Blackened Death Metal Götter veehrt werden. Die hohen Lieder der Blasphemie ihrer letzten Werke Rugia, Auric Gates Of Veles und Bellum Reggiis sind wie Engelszungen auf die Fangemeinde heruntergeprasselt. Bei den vielen Engelszungen ist das Licht natürlich heller!

Danach wieder Umbauphase. Also mal wieder raus und an den Merch. Das Vinyl des neuen Werkes Bellum Reggiis von Hate steht dort in verschiedenen limitierten (farblichen) Auflagen zur Verfügung. Hätte ich mir natürlich mitgenommen. Allerdings hätte, denn man ruft 35 Euro aus, wobei diese beim Label direkt für 25 Euro zu bekommen sind. Auch die Shirts kosten 35 Euro. Das allerdings auch bei Krisiun und Venom Inc. Von Krisiun hätte ich einem Kumpel ein Shirt mitbringen sollen. Aber auch hier bleibt es beim hätte. Da sollte man die Preispolitik doch mal etwas überlegen …

Die positive Ausnahme bilden hier Ater. Die Jungs treffe ich am Merchstand, da nehme ich mir das aktuelle Album Somber signiert mit, das zusätzlich noch einen Siebdruck enthält! Für meinen Kumpel dann noch deren CDs, die preislich auch top sind. Mit dabei bei den Chilenen der Vater von Fernando „Feroz“ Bühring, der sichtlich stolz auf die Jungs ist.

Weiter geht es wieder mit einem Trio. Das sind die Brasilianer Krisiun und die feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum (ach deswegen die 35 bei Vinyls und Shirts J ). Die drei Brüder Alex (Bass, Gesang) Max (Schlagzeug) und Moyses (Gitarre) sind die brasilianische Death Institution schlechthin. Auch auf ihrem Konto sind bereits elf Studioalben, wobei der letzte Output Mortum Solis bereits von 2022 ist. Mit ihrer Bühnenerfahrung wissen die Jungs natürlich, was das Publikum hier braucht. Sie kommen einfach locker auf die Bühnen und „jammen“ sich langsam in ihren Gig rein. Dann wird es brutal, brasilianisch brutal. Hämmernde Drums, kreischende Gitarren und Alex sorgt mit dem Bass nicht nur für den notwendigen Drive, sondern sorgt mit seinem tiefen und knurrenden Gesang noch für die richtige Death-Metal-Stimmung. Alex spricht das eine und andere Mal zum Publikum, das er somit einfach für die Band gewinnen kann. Auf der Setliste stehen solche Bandklassiker wie zum Beispiel Scourge Of The Enthroned, Serpent Messiah und Blood Of Lions.

Nach dem Umbau kommt es dann zu einem regelrechten Spektakel mit Venom Inc. Tony Dolan (Gesang/Bass), Curran Murphy (Gitarre) und Marc Jackson (Schlagzeug) tragen den Geist und die Musik der alten Recken von Venom weiter und spielen gleichzeitig Musik von ihren eigenen Alben. Oder ich sage es einfach mal mit ihren anderen Namen: Demolation Man (Bass, Gesang), JXN (Schlagzeug) und Beleth (Gitarre). Die entzünden jetzt hier ein regelrechtes Feuerwerk. In dieser Form hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zumal der Venom-Nachfolger (2015 gegründet) im letzten Jahr wieder „runderneuert“ wurde und es wohl auch zu Verstimmungen mit Ur-Mitglied Mantas kam, der mit der Ankündigung seines Ausscheidens bei Venom Inc. das Ableben seiner Katze betrauerte. Lediglich The Demolation Man ist noch als Urbesetzung von Venom Inc. und als Ex-Member von Venom dabei. Der macht seinen Job allerdings einmalig. Er lässt den Bass laufen, steht vor dem Mikro und reckt seinen Schädel zu diesem und haut dann die Vocals richtig geil raus. Wie soll ich die Mucke von Venom Inc. bezeichnen!? Ich würde sie als schwarzen Speed Thrash ’n‘ Roll bezeichnen. Das geht hier so richtig ab und Beleth macht mit seiner Gitarre eine richtige Show. Er stellt unter Beweis, dass er das Instrument beherrscht. Wie ein Derwisch ist er mit der Axt unterwegs und in verschiedenen Posen zu sehen. Ein Spektakel für Augen und Ohren.

Damit endet ein großartiger Metal Abend hier im Forum Club in Trier. Die vier Bands haben richtig begeistert. Wir hoffen, dass es im Forum Club Trier mit solch geilen Aktivitäten demnächst weitergeht und wir von Time For Metal ähnliche tolle Konzerte präsentieren können. Die Metalfans aus Trier und dem anliegenden Umland sollten sich solche Konzerte nicht entgehen lassen!

