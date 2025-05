Kollapse & Grava: kündigen gemeinsames Album und Live-Premiere beim Roskilde Festival an

Im Grenzbereich zwischen Hardcore und Sludge Metal haben die in Aalborg ansässigen Kollapse und die in Kopenhagen beheimateten Grava das Album Kollaps & Grava entwickelt, ein Monolith der Dunkelheit, der strahlendes schwarzes Licht ausstrahlt. Dieses Werk ist das Ergebnis einer ganz besonderen Zusammenarbeit zwischen zwei der einzigartigsten Bands der dänischen Musikszene.

Kollaps & Grava wird am 6. Juni 2025 digital veröffentlicht, schon jetzt präsentieren die beiden Bands ihre Doppel-Single Hæmatomets Filosofi im Vorab. Diese Doppelveröffentlichung spiegelt das Kernkonzept des Projekts wider, bei dem jede Band einen neuen Track schrieb, der dann musikalisch und lyrisch von der anderen Band interpretiert wurde. Kollapse schrieben den Track Hæmatomets Filosofi, den Grava als Hæmatomets Filosofi (Blóðtøka) neu interpretierten und dabei ihre eigene einzigartige Version schufen. Hört euch den Stream hier an: https://sites.google.com/view/kollapsegrava-hmatometsfilosof/start

Die beiden Bands treiben das Projekt noch weiter voran, da die Live-Premiere am Samstag, den 5. Juli, um 20:30 Uhr beim legendären Roskilde Festival in Dänemark stattfindet. Dort werden die visuellen und akustischen Möglichkeiten der Gloria-Bühne den perfekten Rahmen für eine vollständige sensorische Bombardierung bieten. Kollapse & Grava gleichzeitig auf der Bühne zu erleben, wird zu einem Albtraum, der tief im Magen und noch tiefer im Herzen spürbar sein wird.

Beide Bands sind Trios, die kompromisslos hart spielen, doch es sind auch viele Unterschiede zu erkennen. Grava kommen aus dem schweren Doom Sludge, während Kollapse einen extremen Output verkörpern, der am besten als Hardcore basierend auf New Yorker Noise-Rock beschrieben werden kann. Kollapse haben sich im In- und Ausland mit einer gnadenlosen Albumreihe einen Namen gemacht, die Anfang 2024 mit dem dritten und preisgekrönten LP AR ihren Höhepunkt fand. Grava haben sich mit zwei ungewöhnlich starken Alben in weniger als zwei Jahren ebenfalls auf der dänischen und internationalen Szene etabliert, zuletzt mit The Great White Nothing aus September 2024.

Über mehrere Jahre haben sich die beiden Bands auf Tour getroffen, gemeinsam Shows gespielt und dabei eine Freundschaft aufgebaut, in der die Idee eines gemeinsamen Projekts entstand. Ursprünglich war der Plan „nur“, eine klassische Split-7″-Single aufzunehmen und zu veröffentlichen, doch die Idee entwickelte sich schnell zu einem künstlerischen Prozess, bei dem sich die beiden Bands im Herbst und Winter 2024 in ihren jeweiligen Proberäumen verschanzt haben, um jeweils eine völlig neue Komposition zu kreieren, die die andere Band zum Staunen bringen sollte.

Voller Vertrauen und mit der Vision, Grenzen zu verschieben, haben sich die beiden Bands kontinuierlich in ihre eigene neue Musik und das lyrische Universum darum eingeführt. Die Hauptidee war, dass die beiden Bands auch die neuen Songs der jeweils anderen interpretieren und aufnehmen würden. Noch nie zuvor waren Kollapse oder Grava so offen für ihre Kunst und haben blind ihr neugeborenes Kind, wie jede neue Komposition ist, an eine andere Band übergeben, um zu erleben, wie es ohne jegliche Einschränkungen behandelt wird. Das Ergebnis sind die beiden Tracks Hæmatomets Filosofi und Red Furnace, die thematisch ein blutrotes Band aus Arterien um Körper, Fleisch und Gefangenschaft schnüren.

Auf der anderen Seite des Songwritings stand das Produzenten-Duo Flemming Rasmussen (Metallica, Morbid Angel etc.) und Peter Peter, die in den Sweet Silence Studios die Magie in den vier sehr unterschiedlichen Kompositionen über drei Tage eingefangen haben, sowie eine kleine Handvoll instrumentaler und ambienter Musikstücke, die ein klangliches Skelett für das Fleisch und die Muskeln des Albums zu schaffen.

Kollapse & Grava erscheint am Freitag, den 6. Juni, digital, einen Monat vor der Live-Weltpremiere beim diesjährigen Roskilde Festival, während die LP am Tag des Konzerts veröffentlicht und exklusiv beim Roskilde-Auftritt in limitierter Auflage verkauft wird.

Kollapse & Grava -Trackliste:

1. Invokation

2. Hæmatomets Filosofi – Kollapse

3. Hæmatomets Filosofi (Blóðtøka) – Grava

4. Knæl

5. Omen

6. Red Furnace – Grava

7. Red Furnace – Kollapse

8. Knell

Kollaps sind:

Peter Clement Lund: Gitarre, Gesang

Thomas Martin Hansen: Bass, Gesang

Peter Drastrup: Schlagzeug

Grava sind:

Atli Brix Kamban: Gitarre, Gesang

Casper Axilgård: Schlagzeug

Niels Asger Svensson: Bass, Gesang

Kollapse online:

https://www.instagram.com/kollapseband

https://www.facebook.com/Kollapseband

Grava online:

https://www.instagram.com/grava_danois/

https://www.facebook.com/gravadanois/