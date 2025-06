Unantastbar am 29.05.2025 im Löwensaal Nürnberg

Event: Für Immer Wir Tour 2025

Künstler: Ampex, Unantastbar

Ort: Nürnberg, Löwensaal

Datum: 29.05.2025

Kosten: ca. 45,oo €

Genre: Punkrock, Deutschrock

Besucher: ca. 1.600

Ampex

Unantastbar Einzelkämpfer Letzte Chance Welt Voller Müll Ich Hab‘ Gelebt Herz In Ketten Ein Stück Vergangenheit Alles Was Du Brauchst Verloren In Der Ewigkeit Stiflers Mom Wieder Vor Der Theke Virus Deiner Zeit Ich Will Nicht Nur Noch Diese Lieder Hier Bin Ich Hey Ho! Für Immer Jung Aus Dem Nebel Ich Gehöre Mir Der Letzte Macht Das Licht Aus Ihr Könnt Mich Alle Mal Kämpft Mit Uns Ich Warte Auf Dich Für Immer Mein Du Fehlst Alles Wird Gut Keiner Kann Mich Ändern Flügel Unsere Waffen Tausend Gedanken, Tausend Bilder Zusammen Dein Leben – Deine Wahl Für Immer Wir Leben Laut Gerader Weg Ich Will Euch Wiedersehen Fackel Im Sturm Das Stadion Brennt

Wann lässt sich ein Release-Auftakt besser feiern als an einem Feiertag? Und wenn es dann noch der Abschluss des Christi-Himmelfahrt-Tages oder des Vatertages ist, umso besser.

Alles richtig gemacht, Unantastbar. Ein Jahr lang mussten die Fans der sympathischen Südtiroler darauf warten, ihre Lieblinge wieder live zu erleben. Das holen die Fünf jetzt aber richtig nach. Und vor den Festivals und der Tour im nächsten Jahr gibt es vorab schon mal drei Release-Shows als Stimmungsbarometer für das neue Album Für Immer Wir. In Stil und Machart, ähnlich den letzten Alben, mit Songs, die zum Mitsingen und -feiern einladen, aber auch zum Nachdenken anregen und den Nerv der Zeit treffen.

Dass die Fans heiß auf Unantastbar sind, liegt in der Luft. Ausverkauftes Haus und der Nürnberger Löwensaal ist schon vor Beginn der Südtiroler am Kochen.

Mitschuld dürfte da auch die Vorband Ampex haben, die zwar eine Viertelstunde später als geplant startet – um 20 Uhr -, dafür aber mit richtig viel Spielfreude das Set des Abends eröffnet. Sie rocken, was das Zeug hält und heizen dem Publikum schon recht gut ein. Musikalisch gibt’s einen Querschnitt der letzten drei Alben und hauptsächlich natürlich Mucke von dem aktuellen Album Eterno.

Moritz, der Frontmann und seine Ampex-Jungs lassen unter anderem Songs wie Einzelkämpfer, Welt Voller Müll, Ich Hab Gelebt, Ein Stück Vergangenheit, Alles Was Du Brauchst, Verloren In Der Ewigkeit und Wieder Vor Der Theke vom Stapel und führen mit den Fans immer wieder Small-Talk. Wer sie jetzt noch nicht kannte, lernt sie wirklich kennen – das war nicht nur eine Drohung. Eher das Resümee ihres Auftrittes, bei dem sie nicht nur als Einheizer für Unantastbar fungierten. Ich fand sie musikalisch ganz o.k., aber ähnlich im Sound wie so manch andere Deutschrock Band.

Mein Augenmerk liegt jetzt einzig allein auf Unantastbar, die live einfach unschlagbar sind.

Um 21 Uhr starten die Jungs mit ihrem Set durch, eingeleitet durch ein Intro, das die Bühne in gleißendes Licht hüllt. Alle Fünf, schick in Sonnenbrille und Nebelrauch, lassen es gleich mal mit ein paar Songs krachen: Ich Will Nicht, Nur Noch Diese Lieder, Hier Bin Ich und Hey Ho! steigen schon mal hart ein und lassen ahnen, was die nächsten zwei Stunden abgeht – harter, ehrlicher Deutschrock, wie man ihn von Unantastbar gewöhnt ist. Gut gemixt mit neuen Songs wie der Opener Ich Will Nicht, Für Immer Jung, Der Letzte Macht Das Licht Aus oder Keiner Kann Mich Ändern sowie natürlich den Klassikern Ich Gehöre Mir, Ihr Könnt Mich Alle Mal, Kämpft Mit Uns, Für Immer Mein, Du Fehlst, Flügel oder Unsere Waffen. Dazwischen gibt es ungewöhnlich viele Ansagen von der Band, die sich sichtlich freut, „wieder on Tour zu sein“ und „genau da zu Hause ist, wo ihre Fans sind“. Dass sich die intensive Arbeit an dem neuen Album ausgezahlt hat, merkt man – bei Band und bei dem Publikum. Der Pogo, der anfangs noch fehlte, ist ständig in Bewegung, ein paar Crowdsurfer wagen auch den Weg nach vorne und jeder Song wird lautstark mitgesungen und gefeiert.

Die Stimmung passt und Unantastbar loben ihre Fans für ihre Treue, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Und auch kleine technische Pannen werden einfach mit „Oh, wie ist das schön“ weggesungen.

Ein rundum gelungener zweistündiger, schweißtreibender Auftakt, der mit den Songs Gerader Weg, Ich Will Euch Wieder Sehen, Fackel Im Sturm und Das Stadion Brennt endet. Auch nach 21 Jahren haben die Südtiroler bewiesen, dass sie es immer noch können. Und auch weiterhin mit ihren Songs die Fangemeinde erfreuen werden.