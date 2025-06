Svalbard: kündigen Termine zu ihrer bevorstehenden „Final UK Tour“ an

Die britische Band Svalbard hat ein bedeutendes und bewegendes Statement für ihre Fans veröffentlicht. Nach reiflicher Überlegung haben sie entschieden, dass 2026 das letzte Jahr von Svalbard sein wird.

Die letzte UK-Tour wird im November 2025 stattfinden. Anschließend planen sie eine finale EU-Tour, eine letzte Japan-Tour und einige ausgewählte Abschiedsshows im Jahr 2026. Sie bedanken sich bei allen, die sie während ihrer 15 Jahre als Band unterstützt haben. „Your support has meant the world to us.“

Svalbard blickt auf viele unvergessliche Momente mit ihren Fans zurück und freut sich darauf, das letzte Jahr als Band gemeinsam mit ihnen im Jahr 2026 zu feiern.

Svalbard – Final UK Tour

November 2025

w/ Cage Fight & Knife Bride

19 Nov UK – Glasgow, Slay

20 Nov UK – Manchester, Rebellion

21 Nov UK – Newcastle, Think Tank

22 Nov UK – Bristol, Thekla

23 Nov UK – London, Oslo Hackney

Svalbard werden zu gegebener Zeit weitere endgültige Showdaten bekannt geben…

Anlässlich dieser Neuigkeiten hat Serena Cherry eine Botschaft geteilt:

„From the moment we formed Svalbard in 2011, all we wanted was to play loud and play shows. Every single moment was exciting to us, from playing DIY squat shows to major metal festivals all over Europe. I think we will always feel a slight state of disbelief over what our noisy little band from Bristol managed to achieve.

We never wanted to create music that was easy to pigeonhole, and I feel proud that we always stayed true to ourselves musically and never restricted our creativity within the genre rule book.

The support we received over the years as a band is something that I will carry in my heart forever. It’s a testament to the openmindedness of the metal community that our sound and our outspokenness was embraced with open arms.

I would like to say a very heartfelt thank you to everyone who has supported Svalbard, it’s been an incredible journey and we could not have done it without you.“

Svalbard haben seit ihrer Gründung im Jahr 2011 eine bemerkenswerte Reise hinter sich, die von DIY-Konzerten bis hin zu großen Metal-Festivals in ganz Europa reicht. Die Band hat sich stets bemüht, ihrer musikalischen Identität treu zu bleiben und ihre Kreativität nicht durch Genregrenzen einschränken zu lassen. Die Unterstützung der Metal-Community wird von Cherry als ein Zeichen der Offenheit gewürdigt, das die Band in ihrem Schaffen stets begleitet hat.

Svalbard sind:

Serena Cherry – Gesang, Gitarre

Liam Phelan – Gesang, Gitarre

Mark Lilley – Schlagzeug

Matt Francis – Bass

Svalbard online:

https://www.facebook.com/svalbarduk

https://www.instagram.com/svalbard/

https://twitter.com/Svalbardband