Full Force Festival 2023: Gojira, Papa Roach und Meshuggah komplettieren die Head- und Co-Headliner Slots

Auf Full Force Island werden die Äxte geschwungen und die nächste Line-Up-Ankündigung bricht über uns herein. Mit Gojira, Papa Roach und Meshuggah haben die Organisator:innen drei weitere Schwergewichte für 2023 gefällt, die es in sich haben. Und damit nicht genug! Neben dem französisch-schwedischen Kakerlaken-Trio gibt es heute natürlich noch weitere großartige Band-Updates, die mit voller Wucht auf Full Force Island einschlagen werden!

Mit Acts wie Bloodbath, H20, den Nova Twins, The Halo Effect, Touché Amoré oder Vended gibt es ein paar neue Line-Up-Blüten, die eine Menge Full Force Nektar in sich tragen! Damit stehen nun alle Head- und Co-Headliner-Positionen und viele weitere Acts für das fulminante Full Force 2023 fest. Auf noch mehr hochkarätige Acts darf man in den kommenden Wochen und Monaten noch gespannt sein.

Wo Gojira draufsteht, da ist auch Gojira drin. Mit klarem Gesang oder wechselweise kantigem Gebrüll, groovenden Rhythmen, starken Gitarren, urtümlichen Melodien und einer ausbruchsicheren Sound-Wand werden die Franzosen in feinster Godzilla-Manier Ferropolis dem Erdboden gleichmachen! Was davon noch übrig bleibt, wird von Papa Roach in Stücke geschnitten. Mit Songs wie Last Resort oder Getting Away With Murder versetzen die US-Amerikaner das Full Force Publikum so in Ekstase, dass die den Wald vor lauter Hits nicht mehr sehen werden. Wer nach all dem Gehacke eine kleine Erfrischung braucht, dem bietet das Full Force mit der berühmtberüchtigten Erdbeerbowle genau die richtige Abkühlung. Doch die währt nicht lange. Denn die fünf Schweden von Meshuggah werden einen Großbrand auf dem nackten Beton entfachen, wenn sie auf Full Force Island die Bühne erklimmen und die Augen ihrer Fans lichterloh leuchten lassen.

Wild, wilder, Full Force – von Author & Punisher, über Vended zu Ways Away.

Wie sagt man so schön “Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm” – das ist auch der Fall bei der US-Nu Metal Band Vended . Sind doch Frontmann Griffin Taylor und Drummer Simon Crahan Söhne der Slipknot-Bandmitglieder Corey Taylor und Shawn Crahan. Und das hört man auch am Sound der Band. Der wirkt dabei keinesfalls wie ein Imitat, sondern kommt stolz und selbstbewusst daher und ist somit ein weiteres Must-See auf dem Full Force 2023.

Amy Love und Georgia South aus UK verbinden einige Genres und formen beispielsweise aus Grime, Punk und Hip-Hop den unverkennbaren Sound der Nova Twins. Mit harten Bassläufen, groben Gitarrenriffs und Synthie-Elementen eroberten sie bereits die englische Untergrundszene wie ein Tornado und rissen alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest war – ganz klar, dass das Full Force eine weitere Fahne im Wind sein muss und das Duo 2023 zum Festival holt!

Man munkelt, diese sei die schwedischste Full Force Line-Up-Ankündigung aller Zeiten: Neben Meshuggah, Avatar und Bloodbath statten uns auch The Halo Effect einen Besuch ab. Die Besetzungsliste liest sich wie der Traum eines jeden Melodic-Deathmetal-Fans. Einflüsse von In Flames, Dark Tranquility, Engel, Cyhra und einigen mehr sind unverkennbar und schon gar nicht überhörbar. Zuletzt als Support von Amon Amarth und Machine Head auf Tour, haben The Halo Effect längst bewiesen, dass sie keine Kopie sind, sondern eigene Songs mit heftigstem Ohrwurm-Charakter kreieren!

Eine Zombieapokalypse der besonders blutigen Art gibt es mit Bloodbath. Ihre hasserfüllten Gräuel-Growls, eingängige Reißzahn-Riffs und gewaltige Horror-Hooks werden das Full Force in ein manisches Musikmassaker verwandeln!

Doch damit ist noch längst nicht das Ende der aktuellen Ankündigung erreicht. Ein Haufen Bretter war versprochen und bei den Full Force Holidays 2023 gibt es eine ganze Wagenladung davon.

Außerdem mit am Start sind: Author & Punisher, Born Of Osiris, Guilt Trip, H2O, Paledusk, Sleep Token, Soul Glo, Spiritbox, Spiritworld, Svalbard, Touché Amoré, Unity TX und Ways Away!

Save the Date – und das Ticket

Nur noch sieben Monate bis zum Full Force 2023 – die Zeit rennt und bald ist auch schon Weihnachten! Das Full Force Team freut sich bereits wie Bolle und gießt und gießt, sodass bald ein Mammutbaum vor der Tür steht, der jede Eiche alt aussehen lässt!

Wer auch ein Stück vom Full Force Baumkuchen möchte, sollte schleunigst zugreifen! Die Tickets in der aktuellen Preisstufe neigen sich langsam, aber sicher dem Ende! Aktuell sind Tickets noch ab 149,90€ (für 4-Friends-Tickets) auf www.full-force.de oder direkt beimTicketpartner DICE erhältlich.

Die Neuankündigung und alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Annisokay, Attila, Author & Punisher, Avatar, Blind Channel, Bloodbath, Borders, Born Of Osiris, Caliban, Chelsea Grin, Decapitated, Dÿse, Electric Callboy, Employed To Serve, End, Gaerea, Gojira, Guilt Trip, H2O, Harm’s Way, Hatebreed, Heriot, Igorrr, Jinjer, Konvent, Kublai Khan TX, Lionheart, Loathe, Mantar, Meshuggah, Milking The Goatmachine, Mimi Barks, Motionless In White, Nova Twins, Novelists FR, Paledusk, Paleface, Papa Roach, Petrol Girls, Polaris, Rise Of The Northstar, Risk It!, Samurai Pizza Cats, Sleep Token, Slope, Soul Glo, Spirit Adrift, Spiritbox, Spiritworld, Stand Atlantic, Stray From The Path, Svalbard, Terror, The Halo Effect, The Menzingers, The Scratch, Touché Amoré, Unity TX, Vended, Vukovi, Wargasm (UK), Ways Away, Weimar, While She Sleeps, ZSK, Zulu

