Rise Of The Northstar: geben Termine für umfangreiche »Crank It Up!«-Tour 2024 bekannt

Das französische Metal-Phänomen Rise Of The Northstar bringt sein aktuelles Album Showdown (VÖ: 7. April 2023) auch 2024 auf die Bühnen: So geht es für die Band dieses Jahr quer durch Europa, nach Großbritannien und auch nach Japan. Im Rahmen der folgenden Termine werden die Crossover-Metaller ihre Fans einmal mehr auf eine gewaltige audiovisuelle Reise nach Neo-Tokio mitnehmen, während sie ihre von japanischer Kultur geprägten Tracks auf die Bretter bringen!

Crank It Up!-Tour 2024

w/ special guests

21.03.2024 BE Lüttich – Reflektor

22.03.2024 FR Nancy – L’Autre Canal

23.03.2024 LU Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

24.03.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

31.03.2024 FR Fontenay-le-Comte – Festival Des 20 Ans De Tagada Jones

23.04.2024 ES Barcelona – Sala Razzmatazz 2

24.04.2024 ES Valencia – Moon

25.04.2024 ES Madrid – Changó Club

26.04.2024 ES Vitoria-Gasteiz – Jimmy Jazz

29.04.2024 FR Montbeliard – Hellfest Warm-up

02.05.2024 FR Paris – Hellfest Warm-up

10.05.2024 FR Glomel – Kreiz Y Fest

11.05.2024 FR Saint-Naizaire – Le VIP

15.05.2024 UK Manchester – Academy 3

16.05.2024 UK Leeds – The Key Club

18.05.2024 UK London – The Dome

19.05.2024 UK Bristol – The Fleece

24.05.2024 FR Rennes – Antipode

25.05.2024 FR Saint-Georges Les Bx – Baillarock Fest

08.06.2024 FR Nizza – Stockfish

09.06.2024 IT Mailand – Dissonance Festival

20.06.2024 FI Nummijärvi – Nummirock

27.06.2024 SK Žilina – Topfest

06.07.2024 FR Colombier-Saugnieu – Plane’R Fest

20.07.2024 FR Briouze – Art Sonic

25.07.2024 SI Tolmin – Tolminator

28.07.2024 FR Le Garric – Xtreme Fest

02.08.2024 CH Gränichen – Open Air Gränichen

03.08.2024 DE Löbnitz – Full Rewind Festival

16.8.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

24.08.2024 DE Lüdenscheid – Bautz Festival

30.08.2024 AT Salzburg – Lake Rock Festival

13.09.2024 FR Notre-Dame-D’Oé – SidFest

14.11.2024 JP Osaka – Varon

15.11.2024 JP Aichi – Knot

16.11.2024 JP Nagano – Live House J

17.11.2024 JP Tokio – ReNY alpha

18.11.2024 JP Tokio – Cyclone

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Gesang

Eva-B – Leadgitarre

Air One – Gitarre

Yoru – Bass

Phantom – Schlagzeug

Mehr zu Rise Of The Northstar:

rotnsofficial.com | Facebook | Instagram