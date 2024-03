The 69 Eyes: arbeiten für neue Single ‚Fade To Grey‘ mit mehrfach oscarnominierter Songschreiberin Diane Warren zusammen

Um die Wartezeit bis zu ihrer diesen Monat startenden Death Of Darkness USA Tour noch etwas erträglicher zu gestalten, werden die legendären finnischen Goth-’n‘-Roller The 69 Eyes kommende Woche neue Musik veröffentlichen. Für die gefühlvolle Powerballade namens Fade To Grey arbeitete die Band mit keiner Geringeren als der US-amerikanischen Songschreiberin Diane Warren zusammen. Das Ergebnis dieser spannenden Kollaboration wird am 22. März 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen.

Diane Warren, die oft als „die wichtigste Songschreiberin der Welt“ bezeichnet wird, weist eine beeindruckende Liste zeitloser Hits vor. So war sie u.a. an Liedern ikonischer Popstars wie Taylor Swift und Lady Gaga beteiligt, aber auch Legenden wie Cher (If I Could Turn Back Time), Celine Dion (Because You Loved Me) und Whitney Houston befinden sich auf ihrem Arbeitszeugnis. Obendrein schrieb sie für Rockgiganten wie Aerosmith (I Don’t Want To Miss A Thing), The Cult (Painted On My Heart) und Meat Loaf (I’d Lie For You (And That’s The Truth)). 15 Grammy-Nominierungen, zwei Golden-Globe-Trophäen sowie ebenfalls 15 Oscar-Nominierungen unterstreichen Warrens enorme Schaffenskraft. Abgerundet wird ihre Erfolgsgeschichte durch einen Ehrenoscar, den ihr das Academy-Direktorium 2022 verlieh.

Die in Kürze erscheinende Warren/The-69-Eyes-Single Fade To Grey vereint Dianes herausragende künstlerische Handschrift mit dem markanten Sound der Finnen zu einer epischen, kraftvollen Ballade. Dieses neue Kreativkollektiv stellt nicht nur ein Highlight für die Allgemeinheit dar, sondern setzt zudem neue Maßstäbe im Bereich der handgemachten Musik.

Diane Warren erzählt: „Vergangenes Jahr lief ich in einen Laden und erblickte jemanden, der wie Rock ’n‘ Roll in Person aussah. Es war Jyrki, der unglaubliche Sänger von The 69 Eyes. Und nun haben sie meinen Song Fade To Grey aufgenommen, der schon bald veröffentlicht werden wird. Ich freue mich ungemein, dass die Welt ihn endlich zu hören bekommt!“

Jyrki 69, The 69 Eyes‘ charismatischer Frontmann, teilt seine Freude über die Zusammenarbeit ebenfalls: „Es lief einfach wie in einem dieser Hollywood-Träume ab: Ich war auf dem Rodeo Drive in Beverly Hills unterwegs, als mich plötzlich eine Dame fragte, wer ich denn sei. Ich war ganz perplex und wusste nicht, wie mir geschah. Etwas später stellte ich jedoch fest, dass es sich bei ihr um Diane Warren, die größte Songschreiberin aller Zeiten, handelte. Auch mein liebster The-Cult-Song, Painted On My Heart, stammt aus ihrer Feder. Ich hatte mir DIE Gelegenheit, gemeinsam mit ihr Musik zu machen, entgehen lassen! Ein Jahr später verfolgten mich ihre Hits noch immer überall. Als ich dann ihren Auftritt im Rahmen der Oscar-Verleihung sah, nahm ich das Heft in die Hand und nahm Kontakt zu ihr auf, was im nun vorliegenden Song mündete: Eine epische Powerballade namens Fade To Grey, nach der die Welt und The 69 Eyes sich so sehr sehnten!“

Fade To Grey wurde von Erno Laitinen in den Inkfish Studios (Helsinki, Finnland) produziert. Gemischt wurde der Track von Miles Walker in den Westside Studios (Atlanta, GA), ehe Björn Engelmann ihm im Cutting Room (Stockholm, Schweden) den finalen Schliff verpasste. Marcelo Vasco (u.a. Slayer, Kerry King, Dimmu Borgir) schuf das dazugehörige Singleartwork.

The 69 Eyes live:

Gotta Rock Sweden 2024

Präsentiert von Bottom Row, Rockconcerts.se & Tickster.com

15.03.2024 SE Stockholm – Fryshuset

16.03.2024 SE Gothenburg – Surr Arena

17.03.2024 SE Malmö – Plan B

Death Of Darkness USA Tour 2024

w/ The Bites, Budderside

Präsentiert von The Oracle Management & TKO Booking

26.03.2024 US Albany, NY – Empire Live

27.03.2024 US Buffalo, NY – Rec Room

28.03.2024 US Cleveland, OH – The Winchester Music Tavern

29.03.2024 US Flint, MI – The Machine Shop Concert Lounge

30.03.2024 US Chicago, IL – Reggies

31.03.2024 US Nashville, TN – The Basement East

02.04.2024 US Greenville, SC – The Radio Room

03.04.2024 US Knoxville, TN – Open Chord Stage

04.04.2024 US Columbus, OH – The Kings Of Clubs

06.04.2024 US Pittsburgh, PA – Crafthouse Stage & Grill

07.04.2024 US Mechanicsburg, PA – Lovedraft’s Brewing Co.

08.04.2024 US Boston, MA – Brighton Music Hall

10.04.2024 US Philadelphia, PA – Underground Arts

11.04.2024 US Leesburg, VA – Tally Ho Theater

12.04.2024 US New York, NY – Gramercy Theatre

13.04.2024 US Clifton, NJ – Dingbatz

26. – 28.04.2024 BR São Paulo – Summer Breeze Brasil

Zentralasien-Tour

Präsentiert von Iosis Show & Rain Embrace Concert Agency

12.05.2024 UZ Tashkent – 7 Fridays

14.05.2024 KZ Astana – The Bus

16.05.2024 KG Bishkek – Retro Metro Night Club

18.05.2024 KZ Almaty – Motor Club

25.05.2024 FI Ulvila – Runvila Juoksutapahtuma*NEU*

14. – 16.06.2024 DE Merseburg – Merseburger Schlossfestspiele*NEU*

21.06.2024 CH Grenchen – Summerside Festival*NEU*

05. – 08.07.2024 SE Knislinge – Time To Rock Festival

11. – 15.07.2024 HU Dunaújváros – Rockmaraton

19./20.07.2024 FI Uusikaupunki – Karjurock

31.07. – 03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

Über The 69 Eyes

Allgemein auch als Helsinki Vampires bekannt, hat das Quintett mit Kultalben wie Blessed Be und Paris Kills mehrfach Platin erreicht und in seinem Heimatland Finnland nicht nur die Spitze der Single- und Albumcharts gestürmt, sondern auch allgemein die Welt in einen sündigen Kosmos aus Liebe, Tod und Melancholie gestürzt und dabei mehr Langlebigkeit als jeder andere Act bewiesen, der damals im Rahmen des Gothic-Hypes der frühen 2000er entstanden war. Mit der Weiterentwicklung ihres Sounds in Richtung Sleaze-Rock auf Devils (2004) und Angels (2007), der majestätisch-dunklen Stimme sowie den Elvis-Anleihen von Sänger Jyrki 69 hat sich die Band mit ihren bisherigen zwölf Alben weltweit eine große Fanbasis aufgebaut und diese durch unablässiges Touren in Europa, Amerika, Asien und Australien weiter gefestigt.

Ihr 13. Album, Death Of Darkness, ein Glam-Goth-Geniestreich über zehn verschwenderisch finstere, mühelos coole Kapitel, ist eines ihrer makellosesten und beständigsten – und trägt einen Titel, der natürlich sowohl stilvoll als auch wunderbar symbolisch ist. Genau wie ihre Musik. 2023 ist weit entfernt von den Anfängen des neuen Jahrtausends, als Gothic-Rock-Bands auf jedem Friedhof auftauchten und finnische Vampire die Charts rund um die Welt stürmten, doch der Geist einer Weltklasseplatte wie Death Of Darkness, die schiere Leidenschaft, diese geheimnisvolle Aura und die feine Ironie, sind weiterhin quicklebendig.

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Leadgesang

Bazie – Gitarre, Begleitgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Begleitgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

