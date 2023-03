The 69 Eyes kommen am 23.03.2023 auf ihrer „Gotta Rock” European Tour 2023 in den Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: The 69 Eyes

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 23.03.2023

Kosten: 36,00 VVK

Genre: Dark Rock, Gothic Rock

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: http://mjctrier.de/event/the-69-eyes-gotta-rock-european-tour-2023/

Zurzeit ist im Mergener Hof in Trier, direkt an der Porta Nigra, schwer was los! Top Künstler/Bands geben sich quasi den Staffelstab in die Hand. Am 23.03.2023 sind es The 69 Eyes, die auf ihrer gerade laufenden Gotta Rock European Tour 2023 im Mergener Hof Halt machen. Die finnische Dark Rock Legende The 69 Eyes ist bereits seit 1989 unterwegs und versteht es vorzüglich, mit Einflüssen aus Metal und Gothic Rock die Fans in ihren Bann zu ziehen.

Im Sommer 2022 ließen sie mit der EP Drive aufhorchen, im Oktober legten sie mit der Single Gotta Rock nach und für April 2023 ist nach vier Jahren endlich ein volles neues Album mit dem Titel Death Of Darkness angekündigt. Die legendären Helsinki Vampires The 69 Eyes haben wieder Blut geleckt. Am 23.03.2023 kommen die finnischen Dark Rocker mit ihren neuen Songs in den Mergener Hof nach Trier! Lasst euch dieses Event nicht entgehen!

Hier kommt ihr direkt zum Event mit direktem Link zu den Tickets.