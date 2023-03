Dying Phoenix: veröffentlichen die nächste Single/Video vom kommenden Album „Winter Is Coming“

Dying Phoenix aus Berlin veröffentlichen den zweiten Song Mother Of Dragons vom kommenden Album Winter Is Coming (Release Datum 26.05.2023).

Winter Is Coming? Mother Of Dragons? Ja, das Album entführt seine Hörer tatsächlich in die Welten des Autors George R.R. Martin. Wie der Titel bereits suggeriert, drehen sich alle Songs um Ereignisse und Figuren aus Game Of Thrones, bzw. The Song Of Ice And Fire (wie die Bücher im Original heißen). Die Geschichten bieten so viel Stoff, dass die Band und ihr Produzent Oliver Palotai (Kamelot) auf eine Palette von Emotionen und Stimmungen zurückgreifen konnte.

Dying Phoenix – Das ist Symphonic Metal aus Berlin. Mit der besonderen Mischung aus drei unterschiedlichen Stimm-Charakteren bilden Dying Phoenix eine Ausnahme-Konstellation im Symphonic Metal. Der kräftige Tenor von Sänger Pat St. James, die kraftvolle Stimme von Sopranistin Erica Bianca und die Ausnahmestimme von Moran Magal bilden das Grundgerüst dieser Band. Getragen werden die Stimmen von den Instrumentalisten Lea Ciara Czullay an der Gitarre, Lucas Zacharias an den Drums, Rhavin Grobert am Bass und Moran Magal, die die Keyboards und Pianos bedient. Produziert wurde das Album von Oliver Palotai (Kamelot), der auch die Songs komponiert hat. Die Lyrics stammen aus der gemeinsamen Feder von St. James und Palotai.

More Info:

www.dying-phoenix.com/

www.facebook.com/officialdyingphoenix