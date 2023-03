Dystersol: veröffentlichen „Fail Better“ vom kommenden Album

Am 6. April erscheint mit Anaemic das neue Album der österreichischen Melodic Death Metaller von Dystersol. Darauf erzählt die Band die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang eines fiktionalen Serienkillers und fokussiert sich in der Erzählung darauf, wie ein Mensch, negativ beeinflusst und zu oft enttäuscht von seiner Umwelt und der Gesellschaft, zu einem Psychopaten wird. Mit Fail Better gibt’s ab sofort einen Visualizer zum Album Opener als erste Kostprobe im MDD YouTube-Kanal. Anaemic kann zudem bereits bei etlichen Händlern und Mailordern vorbestellt werden.

Anaemic Tracklist:

1. Things To Come

2. Fail Better

3. In Dreams

4. Battering Ram

5. Mountain Of Death

6. Shapeshifter

7. Nailed To The Stars

8. Rainmaker

9. Soothsayer

10. Dollmaker

11. Niedergang

12. Into The Void

Links:

http://www.dystersol.com/

https://www.facebook.com/dystersol