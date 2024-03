Crownshift: veröffentlichen neue Single/Video „A World Beyond Reach“

Einer der heißesten neuen Exporte Finnlands, die hochkarätige Modern Metal-Band Crownshift, freut sich, endlich das Veröffentlichungsdatum und Details zu ihrem mit Spannung erwarteten selbstbetitelten Debütalbum bekannt zu geben, das am 10. Mai 2024 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Die Vorbestellung beginnt heute!

Anfang des Jahres haben Crownshift ihre erste Single und das dazugehörige Musikvideo If You Dare veröffentlicht, das von Fans und Medien gleichermaßen mit großem Beifall aufgenommen wurde. Um den Appetit noch mehr anzuregen, wurde am 6. März die nächste mitreißende Single A World Beyond Reach mit einem stilvollen und energiegeladenen Musikvideo veröffentlicht.

A World Beyond Reach ist ein perfektes Beispiel für das, was das Debütalbum von Crownshift bietet – acht moderne Melodic Death Metal-Hymnen mit progressivem Einschlag und fesselnden Refrains für die Ewigkeit. Die Mitglieder von Crownshift sind oder waren in einigen der renommiertesten und allseits beliebten finnischen Metal-Bands wie Nightwish, Children Of Bodom, Wintersun und Mygrain aktiv, und das merkt man. Auf ihrem ersten Album haben Crownshift es geschafft, ihre kollektiven Erfahrungen zu bündeln und ein modernes Metal-Meisterwerk zu schaffen, das unverkennbar finnisch klingt und mit hervorragendem Songwriting und exzellenter Produktion aufwartet.

Ihr könnt Crownshift dieses Jahr auf mehreren großen Sommerfestivals in ganz Europa oder bei ihrer Album-Release-Show in Helsinki am 15. Mai live erleben. Es gibt nicht viele Bands, die aufgrund einer einzigen veröffentlichten Single von hochkarätigen Festivals gebucht werden, was wiederum für die Qualität spricht, die Crownshift mitbringen.

Crownshift – Tracklist:

1. Stellar Halo

2. Rule The Show

3. A World Beyond Reach

4. If You Dare

5. My Prison

6. The Devil’s Drug

7. Mirage

8. To The Other Side

Release-Datum: 10.05.2024

Formate: LP | CD | Digital Album

Crownshift – Live:

15.05. FI Release Show, Tavastia, Helsinki

17.05. DE Open Air Am Berg, Eichstätt

19.06. FI Nummirock, Nummijärvi

23.06. BE Graspop, Dessel

06.07. ES Rock Fest Barcelona, Santa Coloma de Gramenet

02.08. HU Fezen Festival

03.08 RO Rockstadt Extreme Fest

09.08. FI Hellsinki Metal Festival, Helsinki

… weitere Termine folgen in Kürze.

Crownshift sind:

Tommy Tuovinen – Gesang

Daniel Freyberg – Gitarre, Backing Vocals

Jukka Koskinen – Bass

Heikki Saari – Schlagzeug

