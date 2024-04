Ira Tenax: neues Album „Dark Awakening“ erscheint am 13. Juni auf MDD Records

Seit 1999 ziehen die Melodic Deather von Ira Tenax nun schon ihre Kreise in der deutschen Metalszene. Anno 2024 feiert das Quartett demnach nicht nur das 25. Jubiläum, sondern legt zehn Jahre nach ihrem letzten Longplayer Portrait On The Fallen aus dem Jahr 2014 auch ein neues Album vor! Für die Veröffentlichung von Dark Awakening, so der Titel des neuen Outputs, hat die Band bei MDD Records unterschrieben. Am 13. Juni soll das Album, welches elf Tracks mit einer Spielzeit von 57 Minuten enthält, veröffentlicht werden! Einen ersten Blick aufs Coverartwork, welches aus der Feder von Ken Coleman (artofkencoleman.com) stammt, habt ihr oben! Mehr Infos schon bald!

