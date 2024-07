The Spirit: veröffentlichen neue Single „Spectres Of Terror“ vom kommenden neuen Album „Songs Against Humanity“

Die deutsche Blackened-Death-Metal Band The Spirit bleibt ihrer Linie treu, alle zwei Jahre ein neues Album zu veröffentlichen. Nach ihrem dritten Werk Of Clarity and Galactic Structures aus dem Jahr 2022, auf dem die Band einen neuen Höhepunkt im Hinblick auf Songkomplexität und -tiefe erreichte, geht das neue Werk Songs Against Humanity, das am 25. Oktober 2024 über AOP Records erscheinen wird, wieder in eine andere Richtung. Obwohl es die beiden längsten Tracks der Bandkarriere enthält, sind die Songs auf dem neuen Album wesentlich geradliniger und eingängiger als zuvor.

Matthias Trautes sagt: „Es war das erste Mal, dass wir Schwierigkeiten hatten, uns für einen Song zu entscheiden, den wir zuerst veröffentlichen wollen, weil sie alle so stark sind. Am Ende haben wir uns für Spectres of Terror entschieden. Ein schneller Track, der höchstwahrscheinlich ein echter Banger bei zukünftigen Liveshows werden wird.“

Seht euch das Static-Video zu Spectres of Terror hier an:

Spectres Of Terror ist jetzt digital auf allen Plattformen verfügbar.

Hört euch den Song hier an: https://save-it.cc/aop/songs-against-humanity

Das Cover-Artwork wurde von dem international renommierten Künstler Eliran Kantor gemalt. Die Band arbeitete bereits zum zweiten Mal mit dem in Berlin lebenden Künstler zusammen.

Wie schon die letzten beiden Alben wurde auch das neue Album wieder in den Woodshed Studios aufgenommen, produziert von V. Santura. Die Drums wurden in den Iguana Studios von Christoph Brandes eingespielt. Die Texte von The Spirit bestehen einerseits aus misanthropischen Ansichten über die Welt und andererseits aus kosmischen Themen, die die Hörerschaft tief in die Weiten des Universums tragen.

Songs Against Humanity – Tracklist:

1. Against Humanity

2. Room 101

3. Cosmic Rain and Human Dust

4. Spectres Of Terror

5. Death is my Salvation

6. Nothingness Forever

7. Orbiting Sol IV

The Horror In Human Form (Bonustrack ltd. Trifold Vinyl)

Songs Agains Humanity ist in den folgenden Formaten erhältlich:

Limitertes farbiges Vinyl im Trifold Jacket mit exklusivem Bonustrack & Poster

– ltd. 99 Blue marbled ( The Spirit exclusive)

– ltd. 199 Clear with Iridescent Blue (The Spirit & AOP Records exclusive)

– ltd. 99 Bleach marbled ( AOP Records exclusive)

– ltd. 199 Olivegreen/Bronze with Black splatter ( AOP Records exclusive)

– ltd. 99 Green against Black ( Napalm Records exclusive)

Jewelcase CD

Digital Album

Vorbestellen kann man das Album ab sofort hier: https://save-it.cc/aop/songs-against-humanity

Außerdem kündigen The Spirit vier spezielle Release-Shows in Deutschland an:

24.10.2024 Stuttgart – Schwarzer Keiler

25.10.2024 Leipzig – Soltmann

26.10.2024 Göttingen – Freihafen

27.10.2024 Oberhausen – Helvete

Tickets sind hier erhältlich: https://linktr.ee/thespiritband

The Spirit Line-Up:

Matthias Trautes – Gesang, Gitarre, Bass

Manuel Steitz – Schlagzeug

