Thulcandra: kündigen die erstmals Live-Termine in Mexiko an

Die deutschen Blackened-Death-Metal-Meister Thulcandra haben ihre allererste Tournee in Mexiko angekündigt! Ende letzten Jahres veröffentlichte die Band ihr vielbeachtetes, erstes Live-Album und den Nachfolger ihres letzten Studioalbums Hail The Abyss. Live Demise wurde 2011 bei einem Konzert in München aufgenommen und enthält wahre Perlen, die die Band seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt hat. Mit dem Album zelebrieren Thulcandra das erste Kapitel und die frühen Tage der Band. Nach unzähligen Tourneen und Festivalshows in Europa und Nordamerika werden Thulcandra nun endlich zum ersten Mal live in Mexiko zu sehen sein!

Tickets sind ab sofort erhältlich unter: https://www.thetruethulcandra.com/tour/

Thulcandra-Frontmann Steffen Kummerer kommentiert: „Wir freuen uns, unsere allererste Tour in Mexiko im März 2025 ankündigen zu können. Wir haben eine Setlist mit Songs von allen fünf Studioalben vorbereitet, um unseren treuen Fans, die die Band seit über 20 Jahren unterstützen, aber noch nie die Chance hatten, die Band live zu sehen, eine Freude zu machen. Wir sehen uns im März in einer Location in eurer Nähe!“

Live Demise hier bestellen: https://lnk.to/Thulcandra-LiveDemise

Die Trackliste zu Live Demise findet ihr im Time For Metal Release-Kalender hier.

Mehr Infos zu Thulcandra findet ihr hier.

Thulcandra sind:

Steffen Kummerer – Gitarren, Gesang

Mariano Delastik – Gitarren

Carsten Schorn – Bass

Alessandro Delastik – Schlagzeug

Thulcandra online:

http://www.thetruethulcandra.com

https://www.facebook.com/ThulcandraMetall

https://www.instagram.com/thulcandraofficial