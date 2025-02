Crownshift: veröffentlichen eine knallharte Metal-Version von Alannah Myles‘ Smash-Hit „Black Velvet“

Nach ihrem hochgelobten, selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 2024 hat die Modern-Metal-Supergroup Crownshift ein knallhartes Metal-Cover von Alannah Myles‚ Hit Black Velvet aus dem Jahr 1989 veröffentlicht. Das Original, das zweifellos einer der größten Pop-Hits der späten 80er Jahre ist, hat von den Finnen ein aufregendes, zeitgemäßes Facelifting erhalten, indem sie den Song mühelos mit ihrem unverkennbaren Sound aktualisiert und ihn zu ihrem eigenen gemacht haben.

Die Band, die derzeit zu den heißesten neuen Rockmusikexporten Finnlands zählt, hat für ihr Debütalbum viel Lob erhalten, und ihr großartiger Crossover aus Modern Metal, Melodic Death Metal und Progressive Metal hat Fans und Kritiker auf der ganzen Welt sofort begeistert.

Seht euch das Video zu Black Velvet (Alannah Myles-Cover) hier an:

Stream Black Velvet (Cover): https://crownshift.bfan.link/black-velvet

In nur einer Woche gehen Crownshift auf ausgedehnte Europatournee mit der Heavy Metal-Legende Dirkschneider und All For Metal.

Dirkschneider

Balls To The Wall Anniversary Tour

w/ Crownshift & All For Metal

26.02.25 AT Vienna, Simm City

27.02.25 DE Munich, Backstage

28.02.25 DE Leipzig, Haus Auensee

01.03.25 CZ Prague, Sasazu

02.03.25 HU Budapest, Barba Negra

04.03.25 RO Bucharest, Quantic

06.03.25 PL Krakow, Studio

07.03.25 PL Warsaw, Progresja

08.03.25 LT Vilnius, Kablys

09.03.25 EE Tallinn, Helitehas

10.03.25 FI Helsinki, Kulttuuritalo

11.03.25 FI Tampere, Tavara Asema

13.03.25 NO Oslo, Rockefeller

14.03.25 SE Gothenburg, Trädgår’n

16.03.25 DE Berlin, Huxleys

17.03.25 DE Frankfurt, Batschkapp

18.03.25 BE Antwerp, Trix

19.03.25 FR Paris, Trabendo

21.03.25 ES Pamplona, Totem

22.03.25 ES Madrid, Mon

23.03.25 ES Barcelona, Razzmatazz 2

25.03.25 CH Pratteln, Z7

26.03.25 DE Stuttgart, LKA Longhorn

27.03.25 DE Oberhausen, Turbinenhalle

28.03.25 DE Hamburg, Große Freiheit 36

29.03.25 DE Geiselwind, MusicHall

30.03.25 DE Geiselwind, MusicHall (Extra Show)

Das Debütalbum von Crownshift hier streamen und anhören: https://crownshift.bfan.link/cslp

Mehr Infos zur Band Crownshift und ihrem selbstbetitelten Album findet ihr hier:

Crownshift sind:

Tommy Tuovinen – Gesang

Daniel Freyberg – Gitarre, Backing Vocals

Jukka Koskinen – Bass

Heikki Saari – Schlagzeug

Crownshift online:

https://www.facebook.com/crownshiftofficial

https://www.instagram.com/crownshiftofficial