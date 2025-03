Incite: melden sich mit explosiver neuer Single ‚Just A Rat‘ zurück

Die aus Phoenix stammenden Groove-/Thrash-Metaller Incite melden sich mit einer explosiven neuen Single namens Just A Rat zurück! Der Track verleiht der Metal-Szene einen immensen Schub an frischer Energie und hebt sich dank einzigartiger Atmosphäre vom Rest ab. Von Frontmann Richie Cavalera als ihre „bislang stärkste Leistung“ gehuldigt, bezeugt der Song einmal mehr, dass Incite nicht davor zurückschrecken, sämtliche Genregrenzen zu überschreiten. Thrash-Rhythmik prallt auf rau-aggressiven Gesang, womit das Resultat genau den Nerv von Fans trifft, die sich auf der Suche nach etwas Einzigartigem und Belebenden befinden. Das dazugehörige Video entstand unter der Ägide Jim Louvaus, der u.a. auch schon mit Künstlerinnen und Künstlern wie Kittie, Linkin Park und Jerry Cantrell gedreht hat.

Inhaltlich ist der Song ein Anker für all jene, die sich schon einmal betrogen gefühlt haben, und bestärkt diese mit Zeilen wie „Tried to destroy me, won’t happen again. This was a part of your master plan, figured it out so I ran“ [dt.: „Du hast versucht, mich zu zerstören, was nie wieder passieren wird. Es war ein Teil deines Masterplans, den ich jedoch rechtzeitig erkannte, sodass ich dir entkommen konnte“].

Richie kommentiert: „Just A Rat ist unsere erste neue Single und zugleich einzigartig und hart, während sie – zumindest meiner Meinung nach – das Metal-Genre in eine bislang unbekannte, aufregende neue Richtung mitnimmt. Den Text wollte ich zudem so gestalten, dass sich alle mit ihm identifizieren können. Wer von uns musste sich in seinem Leben auch noch nicht mit einer Rattenplage herumärgern?“

Von Steve Evetts produziert und von Arthur Rizk abgemischt, ist Just A Rat Incites erste Veröffentlichung via Reigning Phoenix Music und ein vielversprechender Vorgeschmack auf alles, was diese Partnerschaft noch zum Vorschein bringen wird.

Weitere spannende Neuigkeiten aus dem Incite-Lager werden in den kommenden Wochen folgen!

Über Incite

2004 in Phoenix, Arizona von Fronter Richie Cavalera gegründet, spielen Incite eine Mischung aus Groove- und Thrash-Metal, die vor allem durch ihre rau-aggressive Schlagseite überzeugt. Mit Schlagzeuger Lennon Lopez und Bassist EL hat sich ihr Sound über mehrere Alben hinweg verfeinert und mit jeder neuen Veröffentlichung weiterentwickelt. Ihre immense Durchschlagskraft wird dank Produzent Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Hatebreed) und Mischer Arthur Rizk (Soulfly, Municipal Waste) sogar noch verstärkt und ihre wilde Art wird obendrein von Marcelo Vascos (Slayer, Kerry King) prächtigem Artwork in Szene gesetzt. Obendrein für ununterbrochenes Touren bekannt, beehrten Incite über all die Jahre Bühnen auf der ganzen Welt, die sie sich u.a. mit Devildriver und Six Feet Under teilten. Ein weiterer Beleg ihrer Unaufhaltsamkeit war ihre einstige 500-km-Reise durch einen Schneesturm, um eine Show trotz widrigster Umstände nicht absagen zu müssen. Der Einsteig von Gitarrist Layne Richardson hat der Truppe sowohl im Studio als auch live zusätzliche Energie verpasst. Incite sind mit ihrer unvergleichlichen Entschlossenheit und ihrer brachialen Art mittlerweile nicht mehr aus der modernen Thrash-Szene wegzudenken und machen jede Bühne mit ihrem gnadenlosen Sound zu ihrem Zuhause.

Incite sind:

Richie Cavalera – Gesang

Layne Richardson – Gitarre

EL – Bass

Lennon Lopez – Schlagzeug

Mehr zu Incite:

Linktree | Facebook | Instagram