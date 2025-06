Incite: entfesseln neue Single ‚Lies‘

Kurz vor Start der Summer Slaughter Tour haben Incite mit Lies eine weitere mitreißende Single von der Leine gelassen. Der Track stammt von ihrer kommenden Platte Savage New Times, die am 15. August 2025 via Reigning Phoenix Music auf den Markt kommen wird. Sein exzellenter Mix aus Geschwindigkeit und Groove macht Lies zu einem Musterbeispiel für das neue Album und belegt, weshalb die Band in aller Munde ist und als künftige Größe gehandelt wird.

Frontmann Richie Cavalera kommentiert: „Auch Lies mangelt es keineswegs an Intensität, da wir diese zum Transportieren seiner Botschaft zwingend benötigten. Jedes Riff und jedes Wort vermittelten das Gefühl des Moments, in dem das wahre Ich einer Person zum Vorschein kommt. Ein Song von immenser Bedeutung, den wir für all jene geschrieben haben, die schon einmal betrogen wurden.“

