Incite: veröffentlichen ‚Dolores‘

Die Groove-/Thrash-Truppe Incite veröffentlicht mit Dolores die dritte Single aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Savage New Times, das am 15. August 2025 via Reigning Phoenix Music auf den Markt kommen wird. Diese unterstreicht ihre Fähigkeit, sich nicht einfach zu wiederholen, sondern ihre musikalischen Grenzen immer wieder neu zu entdecken. Mit Dolores verpassen Incite ihrem nach wie vor brutalen Kern ein neues Gewand! Ein irrwitziges Denkmal für die Kunstfertigkeit der Band: Hier treffen traditionelle Metal-Elemente auf reichlich Melodie. Das Endergebnis ist ein komplexes, vielschichtiges Stück, das Incites technische Raffinesse, aber auch ihre gereifte musikalische Vision in den Fokus rückt.

Fronter Richie Cavalera kommentiert: „So viel wie mit Dolores haben wir als Band musikalisch noch nie gewagt. Der Song ist der Beweis, dass wir mit unserem Sound mühelos in neuen Klangterritorien vordringen können, ohne dabei zu vergessen, wer wir sind und was wir repräsentieren. Zudem ist der Track mein Favorit auf dem Album, da er eng mit einem Kindheitstraum, den ich einst hatte, verknüpft ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl, zu sehen und zu spüren, wie dieser nun Realität wird.“

Savage New Times Tracklist:

01. Lies

02. Feel This Shit (I’m Fired Up)

03. Just A Rat

04. Chucked Off

05. Doubts And The Fear

06. Dolores

07. No Mercy No Forgiveness

08. Used And Abused

09. Never Die Once

10. Savage New Times

Des Weiteren wurden Incite kürzlich für die Neuauflage der Summer Slaughter-Tour bestätigt, in deren Rahmen sie u.a. mit den legendären Hatebreed die US-Bühnen einreißen werden.

The Summer Slaughter Tour 2025

w/ Hatebreed, Fugitive, Malevolence, Gridiron & Escuela Grind

12.07.2025 US Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

13.07.2025 US Dallas, TX – The Bomb Factory

15.07.2025 US Indianapolis, IN – Egyptian Room at Old National Centre

16.07.2025 US Pittsburgh, PA – Stage AE

17.07.2025 US Huntington, NY – The Paramount

w/ Hatebreed, Fugitive, Malevolence, Gridiron & Snuffed On Sight

19.07.2025 US Sayreville, NJ – Starland Ballroom

20.07.2025 US Philadelphia, PA – Franklin Music Hall

22.07.2025 US Charleston, SC – Music Hall

23.07.2025 US Charlotte, NC – The Fillmore

w/ Bleeding Through, Malevolence, Gridiron & Snuffed On Sight

25.07.2025 US Rochester, NY – Water Street Music Hall

26.07.2025 US Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

27.07.2025 US Milwaukee, WI – The Rave

28.07.2025 US Grand Rapids, MI – The Intersection

