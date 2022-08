Incite – Wake Up Dead

Für die in Europa immer noch relativ unbekannten Incite geht die Thrash Metal Reise weiter und dafür fliegen sie über den Großen Teich nach Europa zu Atomic Fire Records, bei denen sie im April ihre sechste Scheibe Wake Up Dead veröffentlicht haben. In 36 Minuten drehen Richie Cavalera und seine drei Kollegen durch zehn flinke Nummern, die einen typisch amerikanischen Stiefel übergestülpt bekommen haben. Fuck With Me (Wake Up Dead) offenbart sofort, wohin es in den nächsten Minuten geht. Eine moderne Thrash Version mit Groove-Elementen knattert aus den Boxen. Einzig und alleine die Abwechslung lässt Luft nach oben. Ein Höhepunkt ist die zweite Nummer War Soup feat. Max Cavalera. Die Beats knallen, Max ist bissig und schubst die Männer aus Phoenix in die richtige Richtung. Vielleicht wäre ein Thrash mit mehr Death Metal Abgründen auch eine Option. Die schnellen Groove-Passagen setzen zwar ordentlich Power frei, nur kommen Incite grundsätzlich über den Punkt „interessant“ nicht hinweg. Mit ihrer Mischung aus Old School Thrash und dem aggressiven wie zeitlosen Killing haben sie potenziell viele Hörer, die auf das Incite Boot aufspringen könnten. Wake Up Dead taucht dafür leider etwas zu weit in die breite Masse ab, ohne den Versuch zu unternehmen, mit kleinen Ausbrüchen eigene Trademarks zu sammeln. Eli Santana an der Gitarre ist engagiert und zieht das Stimmungsbarometer nach oben. Mit kleinen Kickern lässt Deadbeat die Muskeln spielen, aufgepumpt wie ein Bodybuilder fehlt nur die eigentliche Kraft in den Armen, um die Kehle langsam zuzudrücken. Das Old School Artwork bestätigt noch einmal die Haltung des Quartetts, die sich auch mit Fallen, The Aftermath und The Slaughter nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Man kann ihnen alles nachsagen, aber hartnäckig und zielstrebig bringt Richie Cavalera die Lyrics zum Glühen. Wake Up Dead kann man aufdrehen, um den Kopf freizubekommen. Große Wunder darf man nicht erwarten, für einen verspannten Nacken reicht es, um diesen gut zu durchbluten.

