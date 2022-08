Full Force 2023: steht in den Startlöchern

Mit voller Kraft in die Festivalsaison 2023:

Das Full Force Festival eröffnet den Ticketvorverkauf für das kommende Jahr und macht mit dem Aftermovie Durst auf Metal, Hardcore, Metalcore und Punkrock und vieles mehr auf der Full Force Island in Ferropolis!

Die Festivalsaison 2022 ist noch nicht mal vorüber, da beginnen schon die Vorbereitungen für das Full Force 2023. Am heutigen Montag, den 01.08.2022, um 11:00 Uhr startete der Ticketvorverkauf mit den Early Bird Tickets für die ausgelassensten Full Force Holidays des Jahres – gleichzeitig werden mit dem Festival-Aftermovie spektakuläre Rückblicke auf das diesjährige Spektakel veröffentlicht.

Nur wenige Wochen nach dem Full Force Festival 2022 mit Highlights wie Bullet For My Valentine, The Ghost Inside oder Heaven Shall Burn läuten die Veranstalter:innen schon die nächste Festivalsaison ein und beginnen den Vorverkauf für das Full Force Festival 2023. Das Datum steht bereits seit einigen Tagen fest: vom 23. bis 25. Juni 2023 kann die Full Force Family wieder miteinander moshen, gegeneinander im Flunkyball antreten oder im Gremminer See relaxen.

Ab sofort sind die Early Bird Weekend-Tickets für 139,95 EUR erhältlich. Zusätzlich können weitere Add-Ons, wie Car Camping Tickets ab 34,95 EUR oder die beliebten Midgard- und Asgard-Zelte im Full Force Valley ab 399,00 EUR hinzugebucht werden.

Gleichzeitig bieten die Full Force Organisator:innen ihren Fans und Freunden spektakuläre Bilder und Eindrücke vom diesjährigen Festival. Im Aftermovie, das ebenfalls ab sofort verfügbar ist, werden alle emotionalen Momente des Full Force 2022 eingefangen: Von den spektakulärsten Liveshows, über Shout-Outs von Bands, die noch frisch verschwitzt von der Bühne kommen, dem jetzt schon legendären Full Force Brautpaar, bis hin zum besten Urlaubsfeeling mit den engsten Freund:innen in der atemberaubenden Kulisse der historischen Kohlebagger von Ferropolis. Dieser Aftermovie lässt einfach alle Full Force Herzen höherschlagen!

Tickets für das Full Force Festival 2023 können ab sofort bei dem Ticketpartner DICE erworben werden. Es wird empfohlen, sich bereits vor dem Ticketkauf bei DICE zu registrieren und die DICE App im App Store oder bei Google Play herunterzuladen. Um illegalen Weiterverkauf zu verhindern, werden alle erworbenen Tickets in der DICE App hinterlegt.

