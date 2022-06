Full Force 2022: das finale Line-Up steht

Das Full Force Festival verkündet:

„It’s the final countdown! – In wenigen Wochen wird das Full Force Festival endlich wieder stattfinden!

Passend dazu dürfen wir die freudige Kunde mitteilen, dass das Full Force Line-Up nun endlich final ist!

Mit Amaranthe, Any Given Day, The Disaster Area und 56Ten. wird das Line-up mit ein paar heißen Acts endlich komplettiert.

Passend dazu sind ab sofort auch die Tagestickets im Vorverkauf!

In Skandinavien sind Amaranthe schon seit einigen Jahren kein Geheimtipp mehr. Mit mehr als 1,3 Mio. monatlichen Hörern auf Spotify, stets hohen Chartplatzierungen und durchaus harten Tönen auf der aktuellen LP Manifest waren wir uns einig und vor allem sicher, dass Amaranthe zum Full Force müssen – und so wird es in 2022 auch sein.

Any Given Day sind ziemlich sicher allen ein Begriff. Bereits in 2019 waren die Gelsenkirchener beim Full Force am Start und wir hoffen, dass Ihr Euch genauso darauf freut, wenn Berserker Dennis Diehl und seine Jungs wieder über die Bühne fegen werden!

Noch mehr deutschen Metalcore gibt es von den bayerischen The Disaster Area – Breakdowns garantiert!

Abgerundet wird das finale Announcement mit Ten56., dem aktuellen Projekt um Ex-Betraying The Martyrs Fronter Aaron Matts und Mitgliedern von Novelists, Uneven Structure und Kadinja.

Nach zwei Jahren, wird es endlich wieder Zeit für die beste Zeit im Jahr, denn in 2022 laden die Full Force Holidays auf der Full Force Island wieder zum schönsten Festivalurlaub Deutschlands ein! Mit Ostseeflair an verschiedenen Stränden und einem Gelände, das seinesgleichen sucht, ist das Full Force ist ohne Grund der „most metal place on earth!“

Weekend-Tickets für das Festival sind weiterhin ab 149,95 € verfügbar. Des Weiteren sind ab sofort Tagestickets zum Preis von 79,95 € verfügbar.

Das Full Force findet vom 24. – 26. Juni 2022 in Ferropolis bei Gräfenhainichen/Dessau statt! Für Wochenend-Besuchende wird der Campingplatz schon am Donnerstag, den 23.06.2022 geöffnet.

Wir freuen uns auf eine großartige Festivalsaison und ein tolles Full Force 2022!

#staytrue – #stayfullforce #FullForceFestival

Die Full Force Crew 🤘“

Full Force 2022

24. – 26. Juni 2022, Ferropolis – Germany

www.full-force.de

Alle bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Amaranthe, Anti-Flag, Any Given Day, As Everything Unfolds, Beartooth, Blackout Problems, Bleed From Within, Bob Vylan, Boston Manor, Boysetsfire, Bullet For My Valentine, Bury Tomorrow, Comeback Kid, Counterparts, Creeper, Crossfaith, Dead Poet Society, Dragged Under, Drain, Dropout Kings, Emil Bulls, Equilibrium, Frog Leap, From Fall To Spring, Future Palace, Gatecreeper, Get The Shot, Ghøstkid, Gutalax, Heaven Shall Burn, Holding Absence, Imminence, Infected Rain, Knocked Loose, Konvent, Kvelertak, Landmvrks, Malevolence, Me & That Man, Mental Cruelty, Moscow Death Brigade, Nasty, Neck Deep, Oceans, One Step Closer, Orbit Culture, Paleface, Portrayal Of Guilt, Raised Fist, Rolo Tomassi, Rotting Christ, Scowl, Seeyouspacecowboy, Setyoursails, Siamese, Silverstein, Skynd, Soilwork, Stick To Your Guns, Suicide Silence, Swiss & Die Andern, Ten56., The Disaster Area, The Ghost Inside, The Rumjacks, Trash Boat, Vein.Fm, Venues, Wargasm, Zeal & Ardor, Zombiez