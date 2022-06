Shinedown: kündigen Europatournee zu ihrem neuen Album „Planet Zero“ an

Nachdem Shinedown kürzlich bereits die US-Dates ihrer Planet Zero World Tour ankündigten, macht die Band nun auch die Fans in Europa glücklich. Im Herbst werden die Multiplatin-Rocker aus Florida ihr neues Album ausgiebig in unseren Breiten vorstellen und dabei viermal in Deutschland Halt machen. Köln, Berlin, Offenbach und München stehen auf dem Programm, außerdem war zuvor bereits eine Headliner-Show in Hamburg für Juni bestätigt gewesen (09.06. Hamburg, edel-optics.de Arena), die wenige Tage nach den Auftritten von Shinedown bei Rock am Ring/Rock im Park (03.-05.06.) stattfindet.

Tickets für die Herbsttour gehen ab Freitag, den 3. Juni, 10 Uhr in den VVK, bereits heute gibt es einen Presale. Hier sind die die neuen Deutschlandtermine in der Übersicht:

10.11. Köln, Palladium

12.11. Berlin, Columbiahalle

15.11. Offenbach, Stadthalle

19.11. München, Zenith

Das neue, insgesamt siebte Studioalbum Planet Zero erscheint nunmehr am 1. Juli, bislang wurden die Lead-Single Planet Zero und der Song The Saints Of Violence And Innuendo veröffentlicht.

Planet Zero ist das bisher ambitionierteste und meisterlichste Werk der Band, eine konzeptionell hochgradig durchdachte, ultra-lebendige und emotional aufgeladene Saga. Das Album unternimmt eine kritische Bestandsaufnahme der Brüche und Gefechte einer Gesellschaft, die in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen erlebt hat. Planet Zero ist dabei ebenso Gesellschaftskommentar wie tiefgreifende Erkundung der menschlichen Psyche – und es verliert nie seinen Glauben an einen optimistischen Ausgang.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: