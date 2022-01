Shinedown: werfen mit ihrer neuen Single „Planet Zero” einen scharfen Blick auf unsere Zeit

Wie sehr sich Shinedown um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen und kümmern, bewiesen sie zuletzt u.a. mit ihrer Atlas Falls-Spendenaktion, die über 400.000 US-Dollar im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie sammelte. Nun haben die Multiplatin-Rocker aus Florida ihr neues Album Planet Zero angekündigt, das sich einer ganzen Reihe brennender Themen widmet.

Das siebte Studioalbum erscheint am 22. April und wird angeführt von der Lead-Single, die zugleich der Titeltrack des Werkes ist. Das erste redaktionelle Interview über das Album sicherte sich Billboard, die mit Frontmann Brent Smith und Bassist und Produzent Eric Bass sprachen.

Cancel Culture, der zersetzende Effekt der sozialen Medien auf die seelische Gesundheit und eine zunehmend giftige Spaltung zwischen Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen – es gibt genug Gründe, sich Sorgen um unser gesellschaftliches Klima zu machen. Planet Zero wirft mit eindringlichen Lyrics einen scharfen Blick auf all diese Themen, untermalt von den explosiven und zugleich kunstvoll ausgearbeiteten Klängen Shinedowns. Die Single läutet die Alarmglocken und führt uns vor Augen, wohin es führen kann, wenn wir die Dinge zu weit treiben und zunehmend unseren Respekt für Andersdenkende und unser gegenseitiges Mitgefühl verlieren.

Brent Smith kommentiert: „Wenn wir uns gegenseitig ausschließen und es zulassen, dass die von uns konsumierten Informationen und unsere Art des Umgangs uns spalten, verlieren wir unsere Menschlichkeit. Wenn man mal für einen Augenblick die Augen vom Smartphone nimmt, wird man feststellen, dass es da draußen etliche Menschen gibt, die Gutes tun und versuchen, sich um das Miteinander zu kümmern. Zugleich driften jedoch immer größere Teile der Gesellschaft in unerreichbare Sphären ab. Planet Zero richtet sich an uns alle. Fakt ist, dass wir alle hier auf diesem Planeten sind, komme, was da wolle. Daher ist es an der Zeit, zusammen mit Empathie, Durchhaltewillen und Stärke nach vorn zu blicken. In diesem Sinne… willkommen zu Planet Zero.“

Shinedown haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten einen Status als eine der unverzichtbarsten und progressivsten Kräfte im modernen Rock erarbeitet. Planet Zero ist ihr bisher ambitioniertestes und meisterlichstes Werk, eine konzeptionell hochgradig durchdachte, ultra-lebendige und emotional aufgeladene Saga. Das Album unternimmt eine kritische Bestandsaufnahme der Brüche und Gefechte einer Gesellschaft, die in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen erlebt hat. Planet Zero ist dabei ebenso Gesellschaftskommentar wie tiefgreifende Erkundung der menschlichen Psyche – und es verliert nie seinen Glauben an einen optimistischen Ausgang.

Wie schon beim 2018 veröffentlichten, hochgelobten Album Attention Attention, wurde Planet Zero von Shinedown-Bassist Eric Bass produziert, in dessen neu erbautem Big Animal Studio in South Carolina das Album auch aufgenommen wurde. Dabei setzten Shinedown den eindringlichen Erzählsträngen und ihrer Abrechnung mit dem Autoritarismus bewusst einen ungeschminkten Sound entgegen, außerdem werden die Tracks von Interludes mit Cyren aufgebrochen, einem hinterhältigen und verstörenden Roboter-Charakter, der im Verlauf der Planet Zero-Reise wiederholt auftaucht. Neben der rohen Gewalt von Songs wie The Saints Of Violence And Innuendo, No Sleep Tonight und America Burning erinnern uns Stücke wie Daylight, Dysfunctional You und A Symptom Of Being Human daran, dass es auch Momente der Hoffnung, Erfolge und gegenseitigen Fürsorge gibt. Es ist genau dieses Streben nach Einigkeit, das die Band seit jeher leidenschaftlich antreibt und auch die Entstehung von Planet Zero maßgeblich beeinflusst hat. Das komplette Tracklisting findet sich unten.

Ab Ende Januar begeben sich Shinedown mit ihrer bisher größten Bühnenproduktion auf US-Tour, Support und Special Guests entlang der Route sind u.a. Ayron Jones, The Pretty Reckless und Diamante. Im Sommer kommt die Band für Tourtermine, Festivalauftritte und ausgewählte Shows mit Iron Maiden über den großen Teich. Hierzulande stehen ein Headliner-Konzert in Hamburg und Auftritte bei am bei Rock Am Ring und Rock Im Park an:

03.06. Nürnberg, Rock Im Park

05.06. Mendig, Rock Am Ring

09.06. Hamburg, edel-optics-de Arena

Planet Zero folgt auf das 2018 veröffentlichte Album Attention Attention (hier lest ihr unser Review dazu), das in den USA Gold-Status erlangte und hierzulande Platz 21 der Charts erreichte. Die Band erweckte die LP kürzlich mit einem packenden Spielfilm zum Leben, ebenfalls betitelt Attention Attention und eine visuelle Entsprechung der Themen des Albums, die sich um seelische Gesundheit und die Entschlossenheit der menschlichen Natur handelt. Der Film verwebt die 14 Songs des Albums zu einer cineastischen Geschichte, die gleichermaßen provokativ ist und zum Nachdenken anregt.

Planet Zero Tracklist:

0. 2184

1. No Sleep Tonight

2. Planet Zero

3. Welcome

4. Dysfunctional You

5. Dead Don’t Die

6. Standardized Experiences

7. America Burning

8. Do Not Panic

9. A Symptom Of Being Human

10. Hope

11. A More Utopian Future

12. Clueless And Dramatic

13. Sure Is Fun

14. Daylight

15. This Is A Warning

16. The Saints Of Violence And Innuendo

17. Army Of The Underappreciated

18. Delete

19. What You Wanted

Über Shinedown

Die Multi-Platinband Shinedown – Brent Smith [Gesang], Zach Myers [Gitarre], Eric Bass [Bass, Produktion] und Barry Kerch [Schlagzeug] – hat mit ihrem glühenden und zugleich kunstvoll ausgearbeiteten Sound und ihren eindringlichen Lyrics gewaltige Erfolge erzielt und steht für eine kreative Dynamik, die Erwartungen unterläuft und Grenzen überschreitet. Nachdem die Band kürzlich mit einer Serie von Singles – Atlas Falls, Attention Attention, Get Up, Monsters und Devil – einen neuen Allzeitrekord für die meisten #1-Platzierungen in den amerikanischen Mainstream Rock Songs-Charts aufstellte, wurde sie von Billboard auf Platz 1 der Greatest Of All Time Mainstream Rock Artists Chart gesetzt. Mit weltweit 10 Millionen verkauften Alben, 14 Platin- und Gold-Singles, über 4,5 Milliarden globalen Streams, Platin- oder Gold-Auszeichnungen für alle ihre Alben, 17 #1-Hits in den amerikanischen Active Rock-Charts, Top-5-Platzierungen in den Billboard Mainstream Rock Songs-Charts für sämtliche 27 Singles in ihrer Karriere und zahllosen ausverkauften Arenatourneen und Festivalauftritten rund um den Globus sind Shinedown eine wichtige kulturelle Instanz mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Das letzte, einmal mehr hochgelobte Studioalbum Attention Attention (2018) erreichte u.a. Platz 5 der US-Charts, Platz 21 in Deutschland und Platz 8 im UK.

