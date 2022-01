Meat Cheese: veröffentlichen „Fromage En Extase“ am 18.02.2022

Das Duo Meat Cheese legte seinen Grundstein 2019 in den Tiroler Bergen. Ihr Klangbild beschreiben sie selbst als „Flash Rock“. Ein Flash… wie im Rausch… ein momentanes, ekstatisches Aufbrausen von Energie! Das Motto: Nicht alles zu sehr „zerdenken“, sondern Platz lassen für Improvisation und Spaß am Tun. Die Songs streben nach vorn, kopfvoraus ab durch die Schallmauer!

Hart wie Parmesan und einfühlsam wie die Brust einer Käsefrau kredenzen sie ihren musikalischen Fleischkäse in die Ohren der Zuhörer:innen! Nach zwei Jahren geprägt von einigen wenigen durchgeschwitzten Konzerten und koffeingetriebener Studioarbeit veröffentlichen die beiden Musiker jetzt ihr Debütalbum Fromage En Extase via TwoEleven Records!

Peace, Love and Meat Cheese!

Meat Cheese sind

Gregor Lindner – Vocals, Bass, Blues Harp

Michael Posch – Drums, Backing Vocals, Percussion

Lasst euch begeistern, und checkt auch die drei schnieken Videos:

Fist: https://www.youtube.com/watch?v=X2dCnSp7pvM

Bone Marrow: https://www.youtube.com/watch?v=sVO_FLoDCz0

Moanin: https://www.youtube.com/watch?v=SlLyylZ6SWk

www.instagram.com/meatcheeseband

www.facebook.com/MeatCheeseBand