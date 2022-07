Shinedown: Album „Planet Zero“ wurde am 01.07.2022 veröffentlicht

Berlin – Das neue Studioalbum Planet Zero der Multi-Platin-Band Shinedown wurde am 1. Juli veröffentlicht!

Lob für Planet Zero

„Daylight ist der kraftvollste Pop-Rock-Song, der uns daran erinnert, dass wir wirklich alle zusammen in dieser Sache stecken.“ – People

„Wir können uns glücklich schätzen, Planet Zero als Warnfackel zu haben. Das Album ist das bisher schärfste Statement von Shinedown. Von der Cancel-Kultur über die Twitter-Sucht bis hin zur spaltenden Politik – Shinedown nehmen die Kräfte aufs Korn, die unsere gemeinsame Menschlichkeit untergraben.“ – Grammy.com

„Eine unverhohlene Warnung – wer die Verbindung verliert, verliert die Menschlichkeit.“ – Parade

„… eine konzeptionelle Abhandlung über die gesellschaftlichen Verhältnisse der letzten 22 Monate, einschließlich der Mühen, eine Pandemie zu überstehen, der Fallstricke der sozialen Medien, der psychischen Gesundheit, der politischen Spaltung, der parteiischen Medien und der Stempelkultur.“ –Billboard

„… verwüstet Schallwellen und regt zum Nachdenken an. Es ist eine großartige Mischung aus Kunst und Haltung.“– American Songwriter

„Shinedowns Songs sind immer gesellschaftlich relevant und Planet Zero ist da keine Ausnahme … sie sind zurück mit einer noch kraftvolleren Botschaft über die Menschheit …“ – Spectrum News

Shinedown haben vor kurzem eine Reihe von Live-Terminen in Großbritannien und Europa absolviert, bei denen sie auf Festivals wie Download, Rock am Ring, Rock im Park, Hellfest und anderen endlose Meere von Festivalbesuchern gerockt haben. Im Juli kehren Shinedown mit ihrer Planet Zero World Tour in die USA zurück, um den Sommer in den USA und Kanada einzuläuten, bevor am 3. September ihre Herbsttour in den USA beginnt, gefolgt von einer Headline-Tour in Großbritannien und Europa im Laufe des Jahres. Für Tickets und alle Details zur Show besucht einfach Shinedowns unter Webseite www.shinedown.com

