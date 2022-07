Rob Zombie: veröffentlicht neues Musikvideo zu „Shake Your Ass – Smoke Your Grass“

Am 30. Juni veröffentlicht Rob Zombie das Musikvideo zu Shake Your Ass-Smoke Your Grass vom hochgelobten Album The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Seht euch das Musikvideo, das von Balazs Grof animiert wurde, hier an:

Hört euch The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy hier an: https://bfan.link/lunar-injection

Bestellt euch The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy hier: https://robzombie.com/lunar-injection/

Mehr Infos zum Album bekommt ihr hier:

Rob Zombie geht zusammen mit Mudvavene, Static-X und Powerman 5000 auf Freaks On Parade–Tour durch die USA. Die 21-Städte-Tour beginnt am 20. Juli im Hollywood Casino Amphitheatre in Maryland Heights und macht in den USA unter anderem in Tampa, Holmdel und Tinley Park halt, bevor sie am 21. August im Cynthia Woods Mitchell Pavilion in The Woodlands endet. Tickets für die Tournee gibt es hier: https://robzombie.com/tour-dates

Bestätigte Termine für Rob Zombies Freaks on Parade-Tour mit Mudvavene, Static-X, & Powerman 5000 sind:

07/20/2022 Hollywood Casino Amphitheatre – Maryland Heights, MO

07/21/2022 Ruoff Music Centre – Noblesville, IN

07/23/2022 Jiffy Lube Live – Bristow, VA

07/24/2022 PNC Music Pavilion – Charlotte, NC

07/26/2022 Midflorida Credit Union Amphitheatre – Tampa, FL

07/27/2022 Ameris Bank Amphitheatre – Atlanta, GA

07/29/2022 Waterfront Music Pavilion – Camden, NJ

07/30/2022 Xfinity Center – Mansfield, MA

07/31/2022 PNC Bank Arts – Holmdel, NJ

08/02/2022 The Pavilion at Star Lake – Burgettstown, PA

08/03/2022 Blossom Music Center – Cuyahoga Falls, OH

08/05/2022 Hollywood Casino Amphitheatre – Tinley Park, IL

08/06/2022 Westfair Amphitheater – Council Bluffs, IA

08/08/2022 Buffalo Chip Campground – Sturgis, SD *

08/10/2022 USANA Amphitheatre – Salt Lake City, UT

08/12/2022 FivePoint Amphitheatre – Irvine, CA

08/13/2022 Michelob ULTRA Arena – Las Vegas, NV

08/14/2022 North Island Credit Union Amphitheatre – Chula Vista, CA

08/16/2022 Isleta Amphitheater – Albuquerque, NM

08/18/2022 Germania Insurance Amphitheater – Del Valle, TX

08/20/2022 Dickies Arena – Fort Worth, TX

08/21/2022 Cynthia Woods Mitchell Pavilion – The Woodlands, TX

* Festival – Rob Zombie only at Sturgis

Als Rock-Ikone und Filmemacher mit einer einzigartigen Vision hat Rob Zombie das Publikum immer wieder herausgefordert, indem er die Grenzen sowohl der Musik als auch des Films erweitert hat. Er hat weltweit über 15 Millionen Alben verkauft und ist der einzige Künstler, der sowohl in der Musik als auch im Film einen beispiellosen Erfolg als Autor/Regisseur von acht Spielfilmen mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 150 Millionen Dollar verzeichnen kann. Jedes von Rob Zombies siebtes Solo-Studioalben hat sich in den Top 10 der Billboard 200 Charts platziert, einschließlich seines letzten Albums, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse, im Jahr 2021. Zombie ist 8-facher Grammy-Nominierter, wobei seine letzte Nominierung für die beste Metal-Performance bei der Verleihung 2022 ansteht. Rob Zombies neunter Spielfilm, The Munsters, soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen.

Rob Zombie online:

robzombie.com

facebook.com/RobZombie