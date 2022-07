Mindivide: veröffentlichen Lyric-Video zum Song „Skull“

Mindivide sind stolz darauf, ihr wunderschönes, gefühlvolles Lyric-Video zum Song Skull zu veröffentlichen. Seht es euch hier an:

Skull handelt von der schuldlosen Rolle der Soldaten in Kriegen und ihrer Verpflichtung, zu Meuchelmördern zu werden und damit die Verdammung ihrer Seelen zu verdienen. Ein dramatisch aktueller Song in diesen Tagen.

Ihr Debütalbum mit dem Titel Fragments, das am 23. September auf CD und in digitaler Form erscheint, zeigt eine Band, die bereit ist, komplexe musikalische Landschaften mit einer großartigen Mischung aus Melodic Metal-Elementen zu malen, die an Bands wie Within Temptation, Delain, Oceans Of Slumber, Vuur und Progressive Rock-Architekturen à la Rush, Opeth erinnern.

Willkommen zu einem neuen Schritt auf Mindivides künstlerischem Weg.

