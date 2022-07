Grey Daze – The Phoenix

Drei Studioalben haben die Amerikaner Grey Daze aus Phoenix, Arizona bereits erfolgreich veröffentlicht und vor drei Wochen ein weiteres in ihrer Diskografie platziert. Der vierte Silberling hat den Titel The Phoenix abbekommen und setzt dabei bewusst ihre Heimatstadt und das berühmte Fabelwesen in Szene. Zehn einzelne kurze Nummern, die zusammen auf fast 40 Minuten Spielzeit kommen und modernen Grunge mit Alternative Rock kombinieren, sollen den Hörer vom berühmten Hocker hauen. Gleich zwei schwere Schicksalsschläge liegen schwer auf den Schultern der Musiker. Bobby Benish verstarb 2004 nach schwerer Krankheit und Chester Bennington ging 2017 unerwartet kurz vor der geplanten Reunion von uns. Dass sie mit Amends vor zwei Jahren tatsächlich ein richtig gutes Comeback gefeiert haben, war nicht selbstverständlich. Schlagzeuger und Songwriter Sean Dowdell möchte Hoffnung verbreiten, ein Versprechen für Chester Bennington einlösen und hebt dabei besonders den Song Starting To Fly hervor. Wie beim Vorgänger Amends haben Grey Daze bei The Phoenix für die Vocals originale Gesangsspuren von Chesters Demos verwendet. Damit wurden neue Tracks zusammengesetzt und lebendig gestaltet. Bleibt weiterhin die Frage, ob Grey Daze ein Vermächtnis erschaffen, zu makabere Schritte gehen oder einfach nur den Namen Chesters zu ihren Gunsten nutzen. Diesen brisanten Punkt muss jeder selber in seiner Wohlfühlblase sacken lassen. Für meinen Geschmack kann man rein musikalisch The Phoenix anbieten, nur der ganz große Wurf bleibt aus, was die gerade gestellten Fragen unausweichlich rot unterstreicht. Mit dem guten Willen im Hinterkopf und dem Gedanken, den immer noch traurigen Anhängern was Gutes zu tun, kann man auch schnell zum grünen Stift greifen. Trotzdem ein durchwachsener Phönix, der aus der Asche nur kurz emporsteigt. Leider kann man das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Reinhören kann man bei den besseren Titeln wie Drag oder Anything, Anything. Der Grund ist sicherlich eine gute Absicht, daher wollen wir über potenzielle Schwächen der Scheibe gar nicht weiter herumhacken. Verschafft euch einen eigenen Eindruck und lasst euch emotional auffangen.

