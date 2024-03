Kid Kapichi – There Goes The Neighbourhood

Artist: Kid Kapichi

Herkunft: Hastings, England, UK

Album: There Goes The Neighbourhood

Spiellänge: 37:06 Minuten

Genre: Punkrock, Indie Rock

Release: 15.03.2024

Label: Spinefarm Records

Link: https://www.kidkapichi.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Jack Wilson

Gesang, Gitarre – Ben Beetham

Bassgitarre – Eddie Lewis

Schlagzeug – George Macdonald

Tracklist:

1. Artillery

2. Let’s Get To Work

3. Tamagotchi

4. Can EU Hear Me?

5. Get Down

6. 999

7. Subaru

8. Zombie Nation (Featuring Suggs)

9. Angeline

10. Oliver Twist

11. Jimi

Mit eingängigen Riffs, tanzbaren Melodien und sozialkritischen Texten aus der Schnodderschnauze von Frontmann Jack Wilson haben es Kid Kapichi im Heimatland längst ins Radio geschafft. Zu den Fans der Engländer aus Hastings gehören Frank Carter und Liam Gallagher, die Band schreibt derzeit Erfolgsgeschichte.

Nach dem selbst produzierten Debüt This Time Next Year (2021) folgte ein Deal mit Spinefarm und das gefeierte Album Here’s What You Could Have Won (2022). Jetzt wollen euch Kid Kapichi mit dem dritten Album There Goes The Neighbourhood umgarnen. Spoiler Alert: Das schaffen sie.

Zu Beginn fahren die Jungs angepisst die Mittelfinger aus. Artillery pumpt die Arme auf, um die arrogante Obrigkeit vom hohen Ross zu stoßen. Mit dem auf einem so simplen wie eingängigen Riff surfenden Let’s Get To Work trotzt die Band all jenen Menschen, die mit Unfähigkeit und Ignoranz das Leben ausbremsen. Eine Aufforderung, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. „If they tell you „you’re too old / Or too young to break the mold / Just shut them up and go for gold / Start tackling down the wing, stick it in the goal“. Freilich ist das naiv. Aber wir tanzen schon und ballen die Fäuste.

Mit dem nostalgischen Tamagotchi outen sich Kid Kapichi als Kinder der 90er und sinnen über das Erwachsenendasein. Sänger Jack Wilson beschreibt Tamagotchi als ein Lied „darüber, dass man 30 wird und zum ersten Mal das Gefühl hat, dass einem das Leben davonläuft“ und gibt zu: „Je älter ich geworden bin, desto nostalgischer denke ich an die Vergangenheit und die ‚guten Zeiten‘ zurück. Dieser Song ist eine Hommage an diese Zeiten und schöne Erinnerungen, während ich mich hartnäckig an sie klammere.“ Keine Überraschung, dass der Track pop-rockig daherkommt.

Can EU Hear Me ist der Superohrwurm des Albums, der auf Konzerten und Festivals zu Ausnahmezuständen sorgen dürfte. So tanzbar und sehnsüchtig hat die vom post-brexit frustrierte Gesellschaft noch nie geklungen. Man kann das cheesy finden, doch wir feiern den Track. Ein weiterer Partykandidat ist Get Down – über den Partyexzess -, der durch gesprochene Strophen über sägenden Tieftönern Spannung und Dynamik entwickelt. Groovy.

Wie wütend Kid Kapichi sind, zeigt das aggressive 999. Provokant dreschen sie auf den korrupten Staatsapparat ein und prangern Polizeigewalt und Rassismus an. Der heftigste Track des Albums. Das komplette Gegenteil bildet Subaru: Indie Pop zum Kopfnicken mit augenzwinkernden Lyrics, die mitunter als Klamauk durchgehen.

Auf Zombie Nation, das Kid Kapichi als Verneigung vor dem 2022 verstorbenen The Specials Frontmann Terry Hall verstehen, ist Graham McPherson aka Suggs von der Kult-Skaband Madness als Gastsänger zu hören. Keine schlechte Idee für einen weiteren Abgesang auf das Großbritannien nach dem Brexit. Selbstverständlich ist das Lied musikalisch im Two-Tone bzw. Ska angesiedelt.

Die letzten Tracks des Albums nehmen merklich das Tempo raus. Das launische Angeline hat zwar eine stimmig-ulkige Geschichte zu erzählen, bleibt musikalisch jedoch vielleicht der erste Lückenfüller. Das von Hip-Hop beeinflusste Oliver Twist kann die Stimmung trotz seiner Denkanstöße nur bedingt herumreißen. Dafür setzt die Band einem verstorbenen Freund mit Jimi ein intimes Denkmal.

Ende April spielen Kid Kapichi einige Konzerte in Deutschland:

22. April 2024 – Köln, Luxor

23. April 2024 – Hamburg, Knust

24. April – Berlin, Hole44